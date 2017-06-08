Шістдесят успішних кроків

кожен довжиною в рік, сповнений творчим горінням, нат­хненням, наполегливою працею, креативними знахідками і вагомими здобутками - такий шлях від створення у 1957-му здолав Здолбунівський будинок культури цементників.

Минулої неділі на свято з нагоди ювілею цього закладу єдиною великою родиною зібралися ті, хто у ньому творив колись, і ті, хто утверджує його сьогодення. Ті, без чиєї постійної підтримки діяльність БКЦ була б неможливою, а зрештою, не мали б ми у нашому місті такого осередку культурного життя взагалі. Завітало до ювілярів і чимало гостей. Серед них, з відзнаками за сумлінний труд колективу й окремим працівникам БКЦ та подарунками, представники районної і міської влади. При­їхали відомі митці. Так, ще до початку святкового дійства художник Т. Більчук, поетеса І. Мельник та бандуристка С. Квач представили присутнім благодійний мистецький проект «Шляхами наших перемог» та літературний альманах «Повстанська Ватра». Під час цієї презентації присутні Хвилиною мовчання вшанували пам’ять полег­лих захисників України. До речі, можливо, саме з участі в названому проекті розпоч­неться втілення ще одного з креативних задумів колективу БКЦ - створити у фойє закладу галерею сучасного мистецтва.



А ще в день свята були щирі обійми і сльози радості від зустрічей з колишніми колегами й керівниками колективів, в яких займались, «однокашників», що колись ділили сцену. Треба було бачити, з яким захопленням ці люди розшукували знайомі обличчя і впізнавали себе на світлинах виставки «Історія та сучасність: ФОТОМИТТЄВОСТІ».



Шануючи свою історію, колектив БКЦ підготував відеофільм про становлення і розвиток закладу. В іншому - розповів про сучасні напрямки своєї роботи. Обидва фільми продемонстрували в ході чудового яскравого концерту, що минув на одному диханні. Учасниками його були не лише ті, хто зараз займається в художніх колективах та студіях закладу, а й їхні випускники. Серед останніх, до слова, і люди, для яких мистецтво стало професією, і ті, кого БКЦ поєднав у подружжях, цілі династії аматорів. Виступи 20 випускників танцювального колективу, які з’їхались з різних куточків України, запальний рок-н-рол від саксофоніста В. Пасічника, пісні від учасника гурту «Барви» В. Грицюка, А. Стригун - доньки колишнього директора БКЦ І. Козійчук, народного хору «Цементник» та куплети «здолбунівських циганів» у виконанні тріо «Небо Вкраї­ни» точно вразили усіх. Як і решта номерів програми, яку вів В. Гізун.



Зі сцени лунали імена керівників закладу в різні роки, та людей, які свого часу створювали художні колективи БКЦ і відточували їхню творчу майстерність. Вітали присутніх ветеранів, їм вручали квіти й подяки. Слово від цієї незламної когорти відданих своїй справі людей надали заслуженому працівнику культури України, керівнику незабутнього духового оркестру і директору БКЦ у 1998-2011 рр. А. Бугринцю. Одним з побажань, які адресував він теперішньому колективу закладу, було: «Нехай у цих стінах ніколи не змовкає пісня!» Саме в ньому й закумульовано всі решту, висловлених того дня ювілярам. А втіленню цього побажання в життя, без сумніву, сприятимуть подарунки від керівництва «Волинь-Цемент» філії ПАТ «Дікергофф Цемент Україна» та профкому ПАТ «ДЦУ». За всі отримані дарунки та підтримку очолюваного нею колективу щиро дякувала усім директор БКЦ Н. Давидюк.

Ольга ЯКУБЧИК.

На фото: фрагменти і учасники святкового дійства з нагоди 60-річчя БКЦ.

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