У пам’ять про героїв

У травневі дні країна вшановує наших героїв. Лінійка, присвячена пам’яті повстанців та вояків УПА, відбулася 22 травня у Здолбунівській ЗОШ І-ІІІ ст. № 4. З шаною і глибокою повагою говорили під час заходу про їхню звитягу. Лунали повстанські пісні, присутні прониклися духом незгасимої любові до нашої держави. В урочистому заході взяли участь вчителі, батьки, наші випускники - учасники сучасної війни України з Росією. Хвилиною мовчання учасники заходу вшанували світлу пам’ять борців за волю нашої держави. Семикласники поклали вінки та квіти на могили воїнів УПА на міському кладовищі. Адже за цими похованнями доглядають учні 7-В класу нашої школи.

Оксана САМЧУК,

педагог-організатор Здолбунівської

ЗОШ І-ІІІ ст. № 4.