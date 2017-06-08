Копітка праця увінчалась успіхом

Для колективу Мізоцької музичної школи весна 2017-го була наповнена різноманітними мистецькими заходами - фестивалями, конкурсами, концертами й ін. Активну участь у них брали учнівські й вчительські творчі колективи, окремі наші виконавці.

В історичному місті Острог 20-21 травня відбувся І Регіональний конкурс виконавців на класичній гітарі «Звучить гітара». Його учасниками були учениця 3 класу Наталія Федусь (клас викладача Віктора Устянчука), яка посіла 2 місце, та учнівський ансамбль гітаристів (керівник Олександр Гефтер), кот­рий став дипломантом конкурсу. А вже 22 травня у місті Сарни проходили гала-концерт переможців обласного огляду-конкурсу серед учнів та вчителів шкіл естетичного виховання Рівненської області і семінар для керівників творчих колективів та вчителів шкіл естетичного виховання.



На гала-концерті наш район представляли вокальний ансамбль старших класів Здолбунівської музичної школи (керівник Олена Камінська, концертмейстер Тетяна Рудюк) та вчительське тріо бандуристів Мізоцької музичної школи у складі Жанни Ковальчук, Наталії Гаврилюк та Мирослави Мосейчук (керівник Жанна Ковальчук, концертмейстер Олександр Гефтер (гітара).

На семінарі підбивали підсумки огляду-конкурсу і вручали нагороди його переможцям. Була нагода вкот­ре порадіти й здобуткам Мізоцької музшколи. Так, серед окремих виконавців другі місця посіли учениця 6 класу Катерина Котюк (кларнет), клас викладача Миколи Захарчука, та учень 2 класу Назар Пелант (бандура), клас викладача Жанни Ковальчук. Серед творчих колективів вокальний ансамбль викладачів (керівник Наталія Луцюк, концертмейстер Наталія Феськова) здобув друге місце, а володарями третіх місць стали ансамбль народної музики викладачів Мізоцької музичної школи (керівник Ірина Ізотова), вчительське тріо бандуристів Мізоцької музичної школи у складі Жанни Ковальчук, Наталії Гаврилюк та Мирослави Мосейчук (керівник Жанна Ковальчук) і вокальний ансамбль молодших класів (керівник Ірина Мариніна, концертмейстер Наталія Феськова).

Цьогоріч у квітні атестаційні комісії при відділі культури і туризму Здолбунівської РДА та управління культури і туризму Рівненської ОДА провели атестацію керівників і педагогічних працівників шкіл естетичного виховання. В ході атестацій відповідність займаним посадам підтвердили директор та заступник директора з навчально-виховної роботи Мізоцької музичної школи, трьом її викладачам присвоїли кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії».

Отож, як бачимо, 2016-2017 навчальний рік був для школи плідним, щедрим на здобутки. Усі ці успіхи - результат копіткої творчої праці всього нашого колективу.

Анатолій ОЛЬХОВЕЦЬ,

директор Мізоцької

музичної школи.