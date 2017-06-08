Потрібні помічники та матеріал для плетіння маскувальних сіток!

Уже соту сітку виплела разом з помічниками волонтерка Марія Брага у Здолбунівському міському клубі, що в мікрорайоні цементників. Замовлення на маскувальні сітки надходять не тільки від місцевих волонтерів, а й з інших куточків України - Оржева, Рівного, Білої Церкви… Причому волонтери просять виготовити одразу по кілька сіток для бійців.

Замовлень чимало, а от робочих рук – катма. Нещодавно забракло й матеріалу для плетіння. У весняно-літній період Марія Брага виплітає маскувальні сітки з тканин зеленого кольору та відтінку світлого камуфляжу.

Просимо всіх небайдужих допомогти з пошуком матеріалу для маскувальних сіток і забезпеченні ним. Можливо, у когось вдома знайдеться тканина саме такого забарвлення, або ж хтось має знайомих на швейних фабриках, де залишаються непотрібні обрізки тканини. Потрібна будь-яка допомога!

На вас чекають у міському клубі, щоб разом виплітати маскувальні сітки! Допомога добровольців там потрібна постійно.

Телефон Марії Браги 068-052-16-43.