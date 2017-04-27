Перемога з «Новим життям»

Анастасія Дмитришина.
Приємно, коли наші молоді земляки здобувають перемоги, якими можна пишатися. Ще приємніше, якщо колектив, в якому працюєш, є причетним до таких здобутків. Нещодавно у нашій редакції дізналися чудову новину: учениця 10 класу Здолбунівської ЗОШ I-III ст. № 3 Анастасія Дмитришина посіла друге місце у заключному етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт членів Малої академії наук України. Наша землячка у відділенні філософії та суспільствознавства (секція журналістики) представила роботу «Висвітлення подій Революції Гідності (на матеріалах газети «Нове життя»)», яку виконала під керівництвом вчителя української мови та літератури, старшого вчителя Наталії Петрівни Савчук.
Настя – дівчина розумна та охоча до спілкування. Досвід участі у конкурсі згадує з ностальгією, розповідаючи про нелегкі випробування та про те, як учасникам, попри конкуренцію, вдалося перезнайомитися-потоваришувати.
- Торік я вже брала участь у МАН в секції журналістики, опрацювавши тему «Вшанування пам’яті Т. Г. Шевченка з нагоди 200-річчя на матеріалах газети «Нове життя». Ще тоді, переглядаючи добірки районки за 2013-2014 роки, разом з науковим керівником звернули увагу на спецвипуски газети, які виходили у дні Майдану. Тож згодом спробували дослідити цю тему, - розповідає дівчина.
Тоді Настя разом з керівником довели, що їхня праця є глибокою та цікавою: на другому етапі захисту робіт МАН учениця зі своєю роботою посіла третє місце. Тож цьогоріч школярка, не вагаючись, продовжила досліджувати публікації на сторінках нашого видання, вже маючи і певний досвід, і чітку мету: проаналізувати контент газети «Нове життя» у період Революції Гідності.
Робота вийшла детальною та глибокою. А для нас – ще й ностальгійною, оскільки повертає до періоду, коли видання, яке у період Євромайдану очолював нинішній голова Здолбунівської РДА Сергій Кондрачук, засвідчило читачам, що революція відбувається не лише у столиці, а й у нашому краї, а газета, попри все, залишається на боці громади та є її голосом.
Тож у підсумку члени журі високо оцінили і саму роботу, і впевнений виступ Анастасії під час її презентації. Дівчина на кожному етапі з честю впоралася з усіма завданнями, продемонструвавши не лише грунтовні знання з української мови та обізнаність у темі, а й вміння впевнено спілкуватися з публікою. Роботу на всеукраїнському рівні серед багатьох відзначили ще й тому, що її основою став саме місцевий матеріал.
Наступного, «випускного», року Настя вкотре планує спробувати власні сили та з допомогою Наталії Петрівни знову підготувати роботу на конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України. Поки що перебуває у пошуку цікавої теми. Але сумнівів у тому, що разом з науковим керівником вони знову знайдуть щось цікаве та непересічне, немає.
І хоч життя сучасних старшокласників доволі насичене, Анастасія Дмитришина встигає займатися не тільки науковими розвідками. Вона вже закінчила музичну школу за класом бандури, брала участь в олімпіадах з біології, математики. Що ж до майбутнього, то поки що дівчина визначається – час на це у неї ще є. Шкода тільки, що наразі такі високі здобутки жодних пільг при вступі до ВНЗ не передбачають. Однак Анастасія, з її знаннями та ерудицією, вочевидь, зуміє вступити до омріяного навчального закладу і самостійно.
- Це розумна, надійна, наполеглива учениця, і коли до чогось прагне, то цього обов’язково досягає. У ході нашої спільної роботи я переконалася, що вона дуже здібна, тож і надалі планую з нею працювати, - розповідає про свою ученицю її наставниця.
Звісно, що розвиток учнівських талантів неможливий без мудрих педагогів та заохочення з боку шкільного керівництва. Учні Здолбунівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 вже традиційно дуже активно беруть участь у конкурсі-захисті робіт МАН. І мають гідні здобутки.
- Цьогоріч у нашому закладі є дев’ять членів Рівненського відділення МАН, з них семеро виступили у конкурсі вдало і посіли призові місця. Адже у школі є хороші традиції, які усіляко підтримує керівник закладу Лариса Євгеніївна Ковальчук, - зазначає Наталія Савчук.
Тож Насті та її наставниці ми бажаємо натхнення і подальших здобутків. Бо завзятість дівчини доводить: досягати високих результатів може кожен, хто впевнено йде до мети та розвиває свої здібності.
Марина СТЕПАНЮК.
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