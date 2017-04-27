Перемога з «Новим життям»

Анастасія Дмитришина.

Приємно, коли наші молоді земляки здобувають перемоги, якими можна пишатися. Ще приємніше, якщо колектив, в якому працюєш, є причетним до таких здобутків. Нещодавно у нашій редакції дізналися чудову новину: учениця 10 класу Здолбунівської ЗОШ I-III ст. № 3 Анастасія Дмитришина посіла друге місце у заключному етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт членів Малої академії наук України. Наша землячка у відділенні філософії та суспільство­знавства (секція журналістики) представила роботу «Висвітлення подій Революції Гідності (на матеріалах газети «Нове життя»)», яку виконала під керівництвом вчителя української мови та літератури, старшого вчителя Наталії Петрівни Савчук.

Настя – дівчина розумна та охоча до спілкування. Дос­від участі у конкурсі згадує з ностальгією, розповідаючи про нелегкі випробування та про те, як учасникам, попри конкуренцію, вдалося перезнайомитися-потоваришувати.



- Торік я вже брала участь у МАН в секції журналістики, опрацювавши тему «Вшанування пам’яті Т. Г. Шевченка з нагоди 200-річчя на матеріалах газети «Нове життя». Ще тоді, переглядаючи добірки районки за 2013-2014 роки, разом з науковим керівником звернули увагу на спецвипуски газети, які виходили у дні Майдану. Тож згодом спробували дослідити цю тему, - розповідає дів­чина.

Тоді Настя разом з керівником довели, що їхня праця є глибокою та цікавою: на другому етапі захисту робіт МАН учениця зі своєю роботою посіла третє місце. Тож цьогоріч школярка, не вагаючись, продовжила досліджувати публікації на сторінках нашого видання, вже маючи і певний досвід, і чітку мету: проаналізувати контент газети «Нове життя» у період Революції Гідності.

Робота вийшла детальною та глибокою. А для нас – ще й ностальгійною, оскільки повертає до періоду, коли видання, яке у період Євромайдану очолював нинішній голова Здолбунівської РДА Сергій Кондрачук, засвідчило читачам, що революція відбувається не лише у столиці, а й у нашому краї, а газета, попри все, залишається на боці громади та є її голосом.

Тож у підсумку члени журі високо оцінили і саму роботу, і впевнений виступ Анастасії під час її презентації. Дівчина на кожному етапі з честю впоралася з усіма завданнями, продемонструвавши не лише грунтовні знання з української мови та обізнаність у темі, а й вміння впевнено спілкуватися з публікою. Роботу на всеукраїнському рівні серед багатьох відзначили ще й тому, що її основою став саме місцевий матеріал.

Наступного, «випускного», року Настя вкотре планує спробувати власні сили та з допомогою Наталії Пет­рівни знову підготувати роботу на конкурс-захист нау­ково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України. Поки що перебуває у пошуку цікавої теми. Але сумнівів у тому, що разом з науковим керівником вони знову знайдуть щось цікаве та непересічне, немає.

І хоч життя сучасних старшокласників доволі насичене, Анастасія Дмитришина встигає займатися не тільки науковими розвідками. Вона вже закінчила музичну школу за класом бандури, брала участь в олімпіадах з біо­логії, математики. Що ж до майбутнього, то поки що дівчина визначається – час на це у неї ще є. Шкода тільки, що наразі такі високі здобутки жодних пільг при вступі до ВНЗ не передбачають. Однак Анастасія, з її знаннями та ерудицією, вочевидь, зуміє вступити до омріяного навчального закладу і самостійно.

- Це розумна, надійна, наполеглива учениця, і коли до чогось прагне, то цього обов’язково досягає. У ході нашої спільної роботи я переконалася, що вона дуже здібна, тож і надалі планую з нею працювати, - розповідає про свою ученицю її нас­тавниця.

Звісно, що розвиток учнівських талантів неможливий без мудрих педагогів та заохочення з боку шкільного керівництва. Учні Здолбунівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 вже традиційно дуже активно беруть участь у конкурсі-захисті робіт МАН. І мають гідні здобутки.

- Цьогоріч у нашому зак­ладі є дев’ять членів Рівненського відділення МАН, з них семеро виступили у конкурсі вдало і посіли призові місця. Адже у школі є хороші традиції, які усіляко підтримує керівник закладу Лариса Євгеніївна Ковальчук, - зазначає Наталія Савчук.

Тож Насті та її наставниці ми бажаємо натхнення і подальших здобутків. Бо зав­зятість дівчини доводить: досягати високих результатів може кожен, хто впевнено йде до мети та розвиває свої здібності.

Марина СТЕПАНЮК.