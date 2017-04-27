Посади дерево миру

Кажуть, щоб людину пам’ятали, їй упродовж життя треба збудувати дім, посадити дерево та виростити сина. Доля у кожного своя, і послідовність подій у житті дуже різна, але прагнути виконати всі “завдання” необхідно. Треба поспішати робити добрі справи.

Щоб зробити корисну справу, учні 8-Б та 9-Б класів Мізоцького НВК в рамках акції “Посади дерево миру” активно співпрацювали з ТОВ “Мізоцький лісовик”. Лісник Антон Герасимчук і робітник лісу Микола Лук’янчук на чолі з головним лісничим Віктором Климчуком вчили дітей висаджувати дерева і працювати мечем Колесова. Було висаджено понад 4000 саджанців сосни звичайної (Pinus sylvestris) в урочищі Застав’я, що у селі Дермань.



Після копіткої, але приємної роботи працівники ТОВ “Мізоцький лісовик” пригостили дітей солодощами. Додому учасники акції поверталися з приємними відчуттями, адже гуртом долучилися до корисної справи.

Т. КОВАЛЬЧУК,

класний керівник 8-Б класу

Мізоцького НВК.

На фото: учасники акції висаджують деревця.