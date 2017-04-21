Посівна у розпалі

Головний агроном ТОВ «Колос-Інвест» Віктор БІЗЮК,

керівник цього підприємства Леонід ВОЛЯНЮК та Леонід ДМИТРУК

(зліва направо).

Щойно сонце сповістило про початок весняного сезону, на нивах району закипіла робота. Клопоти ж аграріїв традиційні: оцінити стан посівів після зими, посіяти, підживити… І одразу взятися до наступного етапу праці, адже відпочинок у них настане аж тоді, коли восени весь урожай буде в коморі.

Як розповів начальник відділу АПР управління промисловості, інфраструктури та АПР Здолбунівської РДА Леонід Дмитрук, у 2017 році сільськогосподарські формування району мають намір засіяти 19230 га ріллі – стільки ж, як і торік. Зерновий клин становитиме

70 % планової площі: озимі зернові засіяні на 4686 га, ярі зернові та зернобобові культури займатимуть 8694 га, технічні - 4903 га, кормові культури - 933 га, овочі та картопля - 14 га.

- Наші господарства стовідсотково забезпечені посівним матеріалом. Закуплено й 5400 тонн мінеральних добрив, 4650 тонн з яких внесено під урожай 2017 року. Підживлення озимих зернових культур завершено на всій площі. Нині на полях району сіють ранні ярі зернові та зернобобові культури. До слова, цьогоріч агроформування повернулися до посіву гороху, якого станом на 11 квітня посіяно 566 га, - розповів Леонід Дмитрук.



Утім, праця аграріїв вдячною є тільки тоді, коли у рослинництво вкладають і зусилля, і кошти. Цьогоріч для посіву сільськогосподарськими підприємствами залучено 25 млн. грн. кредитних ресурсів, тож господарі дуже сподіваються на хороші врожаї.

У ПСП «Хлібороб» нині підживлюють посіви пшениці. Перезимували вони непогано, тож пересівати нічого не потрібно, розповідає керівник господарства Петро Мосійчук. У ПСП «Хлібороб» озиминою засіяно 400 га, 90 га - озимим ріпаком. Посіяли 70 га люцерни, 230 га ячменю, 50 га однорічних трав, планують висіяти 85 га сої та 250 га кукурудзи. Тож якщо рік буде вдалим, то цілком можливо, що на деяких полях господарства зберуть рекордний врожай.

- Сто центнерів з гектара пшениці – це реальний показник. Адже 88 ц/га на окремих полях ми збирали торік. Забезпечуємо хороше підживлення та захист рослин. Тому, за сприятливої погоди, можемо сподіватися на добрий врожай, - розповідає Петро Мосійчук.

Як і в більшості агроформувань, у ПСП «Хлібороб» залучають кредитні кош­ти, бо інакше якісних врожаїв не виростиш. Торік взяли кредит та придбали комбайн. Нині ж сподіваються, що нова техніка свою ціну виправдає, оскільки якість збирання зерна таким комбайном набагато краща, ніж старенькими агрегатами. Цьогоріч у господарстві підняли й орендну виплату – зараз власники паїв отримують по 1,3 тонн зерна.

Тим часом у ПСП «Україна», попри нестійку погоду, цього тижня сіють однорічні трави.

- Загалом маємо засіяти ними 162 га, щоб вистачило на корми для тварин. Адже незабаром будемо збільшувати кількість поголів’я, будуватимемо доїльний зал. Плануємо, що за кілька років матимемо близько 3000 голів худоби. Відновимо ферму в Урвенні, то й нові робочі місця для селян будуть. Нині працюємо так, щоб рослинництвом повністю забезпечити корми худобі, якої зараз у господарстві 1100 голів, - розповідає керівник підприємства Галина Лукашук.

У господарстві цьогоріч збільшують посіви люцерни. Також вже посіяли 217 га ярої пшениці, на 346 га нив ПСП «Україна» росте озимина. Заплановано посіяти 640 га кукурудзи, 183 га сої. Власникам паїв у господарстві надавали по 2 т зерна та по мішку цукру – загалом орендна плата складала 6 %. За бажання могли вони отримати виплату і в грошовому еквіваленті.

Весняними клопотами зайняті зараз і в ТОВ «Колос-Інвест». На території району господарством посіяно майже тисяча гектарів озимини, сіятимуть також кукурудзу та сою.

- З осені через погодні умови не змогли обробити землю, проте зараз і техніки, і ресурсів достатньо, щоб підготувати її до посівів. Добривами ми забезпечені стовідсотково, насінням також. Завжди аналізуємо результати минулих років, щоб поліпшити врожаї. Скажімо, зробили висновок, що врожайність кукурудзи на нивах району може складати до 130 ц/га - все залежить від термінів збирання та сортів, - зазначає керівник агроформування Лео­нід Волянюк.

Торік пайовики господарства загалом отримали близько 9 млн. грн. орендної плати готівковими коштами, а також натуральну оплату - цукор, кукурудзу, озиму пшеницю. Загалом орендна плата складає близько

7 %. Виплатам за соціальною угодою у господарстві також приділяють суттєву увагу - торік за кошти підприємства допомагали і школам, і церквам, і людям, які потребували лікування.

Розповідаючи про свої наміри, аграрії, звісно, сподіваються і на врожайний рік, і на Божу допомогу. І напередодні Великодня передають найкращі вітання та побажання усім трудівникам ланів, від яких справді залежить добробут нашого краю.

Марина СТЕПАНЮК.