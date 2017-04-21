Народжена любити

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Щодня прямує вона до школи сільською дорогою. Поруч – гурт дзвінкоголосої дітвори. Щось щебечуть, зазирають в очі. Дорослі ж вітаються з повагою та щирими посмішками на вустах. Бо назустріч іде Вчитель.
Ось уже понад тридцять років «веде доріжка в клас» мудрого і досвідченого педагога Гільчанської ЗОШ І-ІІІ ст. Марію Дмитрівну Дячук. За цей час виховала і навчила вона не одне покоління молоді. Колеги знають Марію Дмитрівну, як виважену та стриману людину, справжнього майстра своєї справи.


Ця тендітна жінка ніколи не скаржиться на проблеми, вміє переборювати труднощі і тримати удари долі. Діти люб­лять вчительку за вимогливість, справедливість, тепло, яке та дарує кожному учневі.
Несе вчитель любов свого серця людям, віддає частинку душі кожному: вихованцям, своїм донечкам та онукам. Народжена любити, вона не знає більшого щастя.
Педагогічний колектив
Гільчанської ЗОШ І-ІІІ ст. §

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