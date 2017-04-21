Працювали у Мізочі та селах району

У рамках діяльності Мобільного консультаційного пункту соціальної роботи Рівненського обласного та Здолбунівського районного центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді працівники цих установ і Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції ГУНП в Рівненській області 10 квітня побували на території Дерманської Першої, Дерманської Другої сільських та Мізоцької селищної рад.



Так, фахівці Рівненського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді О. Нікольченко й О. Романюк і старший дільничний офіцер поліції сектора превенції Здолбунівського ВП Р. Матвейшин провели бесіди за темами «Пропаганда здорового способу життя», «Профілактика негативних явищ в молодіжному середовищі», «Конвенція ООН про права дітей», «Кримінальна відповідальність непов­нолітніх за вчинення правопорушень і злочинів» для учнів 3-11 класів Дерманського й Мізоцького НВК. Також у ці школи передали інформаційні брошури, пам’ятки профілактичного спрямування.

Спеціалісти Здолбунівського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді О. Александрова, О. Кухарчук, Т. Стерник того дня відвідали 12 сімей з дітьми, зокрема сім’ї демобілізованих учасників АТО; ті, котрим призначено допомогу при народженні; які опинилися у складних життєвих обставинах. Родинам надали соціальні послуги.

Тетяна ПАВЛОВА,

директор

Здолбунівського РЦ СССДМ.

На фото: під час бесіди зі школярами.