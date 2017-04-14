Зекономимо на медпрепаратах?

З першого квітня в Україні стартувала програма «Доступні ліки», яка передбачає безкоштовний відпуск медпрепаратів або продаж таких з частковим відшкодуванням їх вартості тим, хто хворіє на серцево-судинні недуги, бронхіальну астму чи цукровий діабет другого типу.
Як розповів головний лікар Здолбунівського РЦПМД Олег Сумко, «арифметика» фінансування урядової програми є такою: загалом на її втілення з держбюджету виділено 500 млн. грн., з яких на Рівненщину надійде близько 15 млн. грн. На Здолбунівський район, відповідно до кількості хворих на згадані недуги, у 2017 році «припаде» 616 тис. грн. Тобто щомісяця протягом 2017 року аптекам відшкодовуватимуть близько 68 тис. грн.
Отож, пацієнти вже зараз можуть звернутися до свого лікаря та отримати відповідний рецепт. З ним потрібно йти до аптеки, де й можна буде отримати ліки безкоштовно або з частковою оплатою. Якщо потрібних медикаментів там не виявиться, пацієнт матиме право придбати їх в іншій аптеці, залученій до програми «Доступні ліки».
Чи вистачить безкоштовних ліків на всіх охочих зекономити на таблетках, поки що незрозуміло, оскільки таку програму у державі втілюють вперше. Утім, найімовірніше, що частина людей з серцевими хворобами, астмою та діабетом продовжуватиме купувати потрібні ліки за власний кошт. А от ті, кому важко вижити на куці пенсії та зарплати, отримають змогу хоч трішки зекономити. Тому завдання влади та медиків нині - освоїти кошти з максимальною користю для громади. Пацієнтам же варто скористатися можливістю та хоч трішки заощадити на найнеобхіднішому.
Перелік аптек Здолбунівського району, які
залучені до урядової програми «Доступні ліки»
ТДВ «Рівнефармація»:
1) аптека № 2: вул. Б. Хмельницького, 7, м. Здолбунів;
2) аптека № 12: вул. С. Бандери, 1,
м. Здолбунів (терапевтичний корпус приміщення ЦРЛ, 1 поверх);
3) аптечний пункт: вул. С. Бандери, 1,
м. Здолбунів (районна поліклініка, 1 поверх);
4) аптека № 13: вул. Гончара, 54в,
м. Здолбунів;
5) аптека № 14: вул. Шкільна, 23, м. Здолбунів;
6) аптека № 25: просп. Цементників, 9а,
м. Здолбунів;
7) аптечний пункт: вул. Лісовики, 25, с. Глинськ (приміщення лікарської амбулаторії);
8) аптечний пункт: вул. Сурмичі, 2, смт Мізоч (приміщення лікарської амбулаторії);
9) аптечний пункт: вул. Шкільна, 2, с. Ступно (приміщення лікарської амбулаторії);
10) аптечний пункт: вул. Центральна, 66, с. Будераж (приміщення лікарської амбулаторії).
МПП «Аптека»:
1) аптека № 1: вул. Мазепи, 2, м. Здолбунів;
2) аптека № 2: вул. Заводська, 2а, м. Здолбунів;
3) аптечний пункт № 1: вул. С. Бандери, 1, м. Здолбунів (хірургічний корпус ЦРЛ, 1 поверх);
4) аптечний пункт № 2: вул. С. Бандери, 1, м. Здолбунів (терапевтичний корпус ЦРЛ, 2 поверх);
5) аптечний пункт: вул. Чеська, 11б,
с. Гільча Друга (приміщення лікарської амбулаторії);
6) аптечний пункт: вул. Шкільна, 3, с. Дермань Друга (приміщення лікарської амбулаторії).
ТзОВ «Тетрамед»:
1) аптека № 6: вул. Паркова, 69б, м. Здолбунів;
2) аптека № 16: вул. Б. Хмельницького, 22, м. Здолбунів.
МПП «Глорія»:
вул. Богдана Хмельницького, 6, смт Мізоч.
ФОП Карпінчук О. М.:
вул. Шосова, 107, с. Здовбиця.
ТОВ «Сальве»:
вул. Незалежності, 34, м. Здолбунів.
Коментарі неавторизованих користувачів друкуються тільки за попередньої модерації.