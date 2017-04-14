Зекономимо на медпрепаратах?

З першого квітня в Украї­ні стартувала програма «Доступні ліки», яка передбачає безкоштовний відпуск медпрепаратів або продаж таких з частковим відшкодуванням їх вартості тим, хто хворіє на серцево-судинні недуги, бронхіальну астму чи цукровий діабет другого типу.

Як розповів головний лікар Здолбунівського РЦПМД Олег Сумко, «арифметика» фінансування урядової програми є такою: загалом на її втілення з держбюджету виділено 500 млн. грн., з яких на Рівненщину надійде близько 15 млн. грн. На Здолбунівський район, відповідно до кількості хворих на згадані недуги, у 2017 році «припаде» 616 тис. грн. Тобто щомісяця протягом 2017 року аптекам відшкодовуватимуть близько 68 тис. грн.

Отож, пацієнти вже зараз можуть звернутися до свого лікаря та отримати відповідний рецепт. З ним потрібно йти до аптеки, де й можна буде отримати ліки безкоштовно або з частковою оплатою. Якщо потрібних медикаментів там не виявиться, пацієнт матиме право придбати їх в іншій аптеці, залученій до програми «Доступні ліки».

Чи вистачить безкоштовних ліків на всіх охочих зекономити на таблетках, поки що незрозуміло, оскільки таку програму у державі втілюють вперше. Утім, най­імовірніше, що частина людей з серцевими хворобами, астмою та діабетом продовжуватиме купувати потрібні ліки за власний кошт. А от ті, кому важко вижити на куці пенсії та зар­плати, отримають змогу хоч трішки зекономити. Тому зав­дання влади та медиків нині - освоїти кошти з максимальною користю для громади. Пацієнтам же варто скористатися можливістю та хоч трішки заощадити на найнеобхіднішому.

Перелік аптек Здолбунівського району, які

залучені до урядової програми «Доступні ліки»

ТДВ «Рівнефармація»:

1) аптека № 2: вул. Б. Хмельницького, 7, м. Здолбунів;

2) аптека № 12: вул. С. Бандери, 1,

м. Здолбунів (терапевтичний корпус приміщення ЦРЛ, 1 поверх);

3) аптечний пункт: вул. С. Бандери, 1,

м. Здолбунів (районна поліклініка, 1 поверх);

4) аптека № 13: вул. Гончара, 54в,

м. Здолбунів;

5) аптека № 14: вул. Шкільна, 23, м. Здолбунів;

6) аптека № 25: просп. Цементників, 9а,

м. Здолбунів;

7) аптечний пункт: вул. Лісовики, 25, с. Глинськ (приміщення лікарської амбулаторії);

8) аптечний пункт: вул. Сурмичі, 2, смт Мізоч (приміщення лікарської амбулаторії);

9) аптечний пункт: вул. Шкільна, 2, с. Ступно (приміщення лікарської амбулаторії);

10) аптечний пункт: вул. Центральна, 66, с. Будераж (приміщення лікарської амбулаторії).

МПП «Аптека»:

1) аптека № 1: вул. Мазепи, 2, м. Здолбунів;

2) аптека № 2: вул. Заводська, 2а, м. Здолбунів;

3) аптечний пункт № 1: вул. С. Бандери, 1, м. Здолбунів (хірургічний корпус ЦРЛ, 1 поверх);

4) аптечний пункт № 2: вул. С. Бандери, 1, м. Здолбунів (терапевтичний корпус ЦРЛ, 2 поверх);

5) аптечний пункт: вул. Чеська, 11б,

с. Гільча Друга (приміщення лікарської амбулаторії);

6) аптечний пункт: вул. Шкільна, 3, с. Дермань Друга (приміщення лікарської амбулаторії).

ТзОВ «Тетрамед»:

1) аптека № 6: вул. Паркова, 69б, м. Здолбунів;

2) аптека № 16: вул. Б. Хмельницького, 22, м. Здолбунів.

МПП «Глорія»:

вул. Богдана Хмельницького, 6, смт Мізоч.



ФОП Карпінчук О. М.:

вул. Шосова, 107, с. Здовбиця.

ТОВ «Сальве»:

вул. Незалежності, 34, м. Здолбунів.