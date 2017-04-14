Як господарюють у Копитковому,

тамтешній сільський голова Петро Ворон розповів під час засідання колегії РДА

Будівництво ДНЗ у Новомильську триває.

Виконавчий комітет Копитківської сільської ради з обов’язками справляється добре – резюмував перший заступник голови Здолбунівської РДА Леонід Власюк, звітуючи про результати перевірки виконання комітетом делегованих повноважень, визначених ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні». Натомість Копитківський сільський голова Петро Ворон розповів про сільські реа­лії детальніше. Присутні ж слухали його з непідробним інтересом і, ймовірно, з дещицею добрих заздрощів.

У Копитковому діє паспортизоване сміттєзвалище.

Жителям населених пунк­тів, що належать до цієї сільської ради, поталанило з географічним розташуванням: на їхній території діє кар’єр з видобування крейди «Волинь-Цемент» філії ПАТ «Дікергофф Цемент Україна». Тож сільський бюджет є одним з найкращих у районі. Торік його перевиконали у два з половиною рази: загалом до бюджету надійшло 2,6 млн. грн., видатки ж становили 1,9 млн. Як для сільського бюджету - суми дуже суттєві. Саме тому в Копитковому та сусідніх селах втілюють у життя цікаві й корисні для громади справи. І тут уже спрацьовує не лише географія та суттєве напов­нення сільської скарбниці, а й відповідальне ставлення до «господарки» з боку сільського голови Петра Ворона, виконавчого комітету і депутатського корпусу.



Каденція на посаді сільського голови у Петра Ананійовича розпочалася з надзвичайної ситуації. Тоді, у 2015-му, на 25 га території сільради горіли торфовища. Гасили їх, як уміли, здобуваю­чи досвід на практиці. Та оскільки загалом торфовища розташовані на території близько 200 га, після зимових пожеж розпочалися літні. Траплялося, що вогонь діставався до будівель та лісів, але, на щастя, обійшлося без серйозних втрат.

Утім, справ, які потрібно було негайно вирішувати, сільському голові вистачало і без надзвичайних пригод. Тому одразу ж взявся до боротьби зі стихійними сміттєзвалищами, які є справжньою бідою для кожного населеного пункту нашого краю.

- П’ять таких смітників було у Новомильську, два - у Копитковому, два - у Степанівці. Розпочали прибирати навесні минулого року, наводили лад і упродовж всього літа. Наймали трактори, машини і вивозили відходи на санкціонований смітник. Згодом поставили контейнери для сміття. Хоч теж маємо труднощі - контейнери потрібні усім, але не кожен хоче, щоб біля його обійстя такі встановлювали. Врешті, на словах усі погоджуються, що повинен були лад, а от на ділі дотримуються порядку не завжди, - розповідає Пет­ро Ворон.

Але те, що на території сільської ради розташоване паспортизоване сміттє­звалище, де регулярно наводять лад, таки сприяє чистоті у населених пунктах сільради.

Поліпшили й стан вуличного освітлення: у селах додатково встановили близько 80 ліхтарів.

Маючи хороші бюджетні показники, Копитківська сільська рада допомагає і розташованим на її території навчальним закладам. Торік Копитківській ЗОШ І-ІІІ ст. і Новомильській ЗОШ І-ІІ ст. було виділено по 16 тис. грн., цьогоріч - 25 тис. і 20 тис. грн. відповідно.

- З минулого року маємо домовленість з директорами навчальних закладів, що вони не збирають з батьків кошти на ремонти класів і шкіл. Намагаємось фінансувати заклади більш-менш однаково, щоб ні в кого не було образ, - зазначає сільський голова.

У Новомильську ж нині триває будівництво дошкільного навчального закладу, посильну лепту у зведення якого внесено і з сільського бюджету. Торік на цю статтю витрат виділили 675 тис. грн., у 2017-му - 720 тис. грн.

А Копитківський ДНЗ «Сонечко» нині відвідує 43 дитини. У закладі також зробили ремонт, придбали вихованцям нові ліжечка. Хоч, звісно, забезпечити усіх сільських дітей місцями у дошкільних навчальних закладах змоги немає. Тож у Новомильську дуже чекають на новосілля в садочку.

Мають змогу копитківчани займатися спортом. У підвалі будинку культури діють тренажерна та боксерська зали. Протягом року на території сільради проводять чотири футбольних турніри, участь в яких беруть не лише місцеві команди, а й гості з інших населених пунктів району і області. Навіть у хокей в селі грають - за частину коштів, спрямованих на розвиток спорту, придбали двоє воріт для зимової гри.

Сільські дітлахи із задоволенням займаються танцями, чому їх навчає фахівець зі Здолбунова. Натомість у сільраді підтримують прагнення дітей та батьків до прекрасного. Цьогоріч танцюристам придбали костюми на 10 тис. грн. Тепер малеча красуватиметься в обновках на відкритті футбольних турнірів та під час виступів.

Виділяли з бюджету кош­ти і на фінансування медичних потреб, і на галузь культури, і на матеріальну допомогу тим, хто цього нагально потребує.

Проте, як би веселково не виглядало життя у селах Копитківської сільради, проблеми там також є, як і в кожному селі чи місті. Розбиті шляхи - як і повсюди. Хоч на території сільради грунтові дороги нині грейдерують і планують цьогоріч вкласти у ремонт цих шляхів значну суму коштів, відремонтувавши по дві найпроб­лемніших ділянки у Копитковому та Новомильську. А ще є щоденні клопоти, кількість яких не здатен зменшити навіть найбагатший бюджет.

Та, схоже, Петро Ворон має непоганий рецепт, як господарювати так, щоб недоліки помаленьку усувати, а приводи для гордості примножувати.

- Самому потрібно ухвалювати рішення і самому нести за них відповідальність, - зазначає очільник громади, розповідаючи про копитківські реалії. Погодьтеся, кожному з нас це правило не завадило б взяти на озброєння.

Марина СТЕПАНЮК.