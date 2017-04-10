Творче змагання для молоді

Фрагмент виставки конкурсних робіт.



Триває конкурс молодіжної творчості «Наша спадщина», що проводиться в рамках Всеукраїнського пат­ріотичного культурно-освітнього проекту «Всесвітня спадщина в руках молоді», метою якого є популяризація надбань національної та всесвітньої культурної спадщини. Ініціаторами й організаторами конкурсу виступили Міжнародний фонд культурного співробітництва і Державна бібліотека Украї­ни для дітей та юнацтва. Основним завданням конкурсу визначено виявлення талановитої молоді і залучення її до творчої діяльності та активної участі у культурному житті рідного краю. Крім того, метою цього творчого змагання є підвищення культурного рівня молоді, формування у неї шанобливого ставлення до всесвітньої та національної культурної спадщини, української мови; виховання патріотизму на підгрунті вивчення національних традицій та позитивних прикладів з історії українського народу; забезпечення співпраці між державними органами виконавчої влади, громадськими організаціями, установами та навчальними закладами.

Євген ШИЛАН ознайомлюється з творами учасників

номінації «Наша мова калинова».



На Рівненщині функції організатора і координатора другого (регіонального) етапу конкурсу покладено на Рівненську обласну бібліотеку для молоді (РОМБ). Учасниками цього етапу, що відбудеться у квітні, стануть переможці першого (районного, міського або сільського).

На Здолбунівщині до участі в першому конкурсному етапі, який минулого тижня відбувся у читальній залі центральної районної бібліо­теки, долучилися десятки наших краян віком від чотирнадцяти до тридцяти років - студенти, школярі, домогосподарки, працівники різних установ... Представивши роботи за тематикою «Культурна і природна спадщина України», вони змагалися у п’яти номінаціях: «Моя мальовнича Україна» (малюнок), «Рукотворні скарби» (вироби народного промислу), «Полотно життя» (вишивка), «Кольорова Україна» (писанка) та «Наша мова калинова» (твір - власний вірш, проза, есе, нарис тощо). До слова, бібліотекарі Здолбунівської ЦРБ дбайливо оформили виставкову експозицію з конкурсних робіт, тож переглянути їх мали змогу усі бажаючі користувачі книгозбірні.

Визначало ж переможців журі у складі викладача Здолбунівської музичної школи, народної майстрині Тетяни Кардаш, вчителя української мови та літератури Здолбунівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 Людмили Литвин, письменника і журналіста Євгена Шилана, заві­дувачки міською бібліотекою селища Мізоч Оксани Пальчевської. Оцінюючи конкурсні роботи, журі керувалося такими критеріями, як змістовність, оригінальність ідеї, естетичність, майстерність виконання. Максимальним балом була п’ятірка.

У підсумку переможцями районного етапу конкурсу молодіжної творчості «Наша спадщина» стали: у номінації «Моя мальовнича Україна» - Ольга Ткач з с. Копиткове (І і ІІІ місця), Поліна Шостак з

с. Здовбиця (ІІ місце); в номінації «Рукотворні скарби» - Ілля Король з с. Здов­биця (І місце), Анастасія Овдіюк з смт Мізоч (ІІ місце), Людмила Кислашко з с. Білашів (ІІІ місце); в номінації «Полотно життя» - Руслана Семенюк з м. Здолбунів (І місце), Олена Банацька з с. Стеблівка (ІІ місце), Ярина Бортник з с. Івачків (ІІІ місце); у номінації «Кольорова Україна» - Людмила Карпінчук з с. Лідаво (І місце), Оксана Дзятко з с. Івачків (ІІ місце), Єлизавета Германюк з с. Кунин (ІІІ місце); у номінації «Наша мова калинова» - Аліна Середюк з с. П’ятигори (І місце), Вікторія Стецюк з м. Здолбунів (ІІ місце) та Ольга Дацишина з с. Кунин (ІІІ місце).

Побажаймо ж нашим землякам подальших успіхів у творчому змаганні. До речі, як зазначають організатори конкурсу «Наша спадщина», учасників та переможців його регіонального етапу буде запрошено до Києва 26 травня 2017 року на церемонію нагородження.

Ольга ЯКУБЧИК,

член журі першого конкурсного етапу.