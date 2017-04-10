Програма «Доступні ліки»: запитання та відповіді

З 1 квітня 2017 року стартує Урядова програма «Доступні ліки». Пацієнти зможуть отримати ліки від серцево-судинних захворювань, діабету ІІ типу та бронхіальної астми безкоштовно або з незначною доплатою. Пропонує­мо читачам роз’яснення Міністерства охорони здоров’я України щодо особливостей цієї програми.

1. Як отримати безкош­товні ліки?

Зверніться до лікаря та отримайте правильно виписаний рецепт, з ним завітайте до аптеки з позначкою «Доступні ліки», у якій можна отримати препарати безкоштовно або з частковою доплатою за рецептом. Вартість ліків повністю або частково оплачує держава.

2. Коли запрацює програма?

Програма діятиме з 1 квітня 2017 року. Аптеки на добровільних умовах підписують договір з місцевими органами влади та стають учасниками цієї програми.

3. Чому обрані саме такі категорії захворювань?

Механізм відшкодування вартості ліків (реімбурсації) поширюється на серцево-судинні захворювання, діабет ІІ типу та бронхіальну астму. Пріоритетність надали лікуванню цих хвороб, оскільки саме вони найбільше впливають на показники смертності населення або суттєво знижують якість життя пацієнтів та ефективно лікуються на амбулаторному рівні.

Смертність від серцево-судинних хвороб складає 65 % від загальної смертності населення в Україні. Відповідно до статистичних даних за 2015 рік, на діабет ІІ типу страждає один мільйон осіб. Це у 6 разів більше, ніж на діабет І типу (інсулінозалежний). Хворих на бронхіальну астму зареєстровано 210 тис. (за статистикою 2015 року). Здебільшого це діти та молодь.

4. Які МНН (міжнародна непатентована назва (діюча речовина)) входять до програми реімбурсації?

СЕРЦЕВО-СУДИННІ

ЗАХВОРЮВАННЯ:

Аміодарон (Amiodarone)

Амлодипін (Amlodipine)

Атенолол (Atenolol)

Верапаміл (Verapamil)

Гідрохлортіазид

(Hydrochlorothiazide)

Спіронолактон

(Spironolactone)

Фуросемід (Furosemide)

Дигоксин (Digoxin)

Еналаприл (Enalapril)

Ізосорбіду динітрат

(Isosorbide dinitrate)

Карведілол (Carvedilol)

Клопідогрель

(Clopidogrel)

Метопролол (Metoprolol)

Нітрогліцерин

(Glyceryl trinitrate)

Симвастатин

(Simvastatin)

Бісопролол (Bisoprolol);

БРОНХІАЛЬНА АСТМА:

Беклометазон

(Beclometasone)

Будесонід (Budesonide)

Сальбутамол

(Salbutamol);

ДІАБЕТ ІІ ТИПУ:

Метформін (Metformin)

Гліклазид (Gliclazide).

5. Де пацієнт може обміняти рецепт на ліки?

Це може бути будь-яка аптека, власники якої підписали договір з місцевими органами влади. Список таких аптек згодом з’явиться на сайті МОЗ.

6. Що робити, якщо в аптеці закінчилися безкоштовні ліки, або ті, вартість яких відшкодовується?

- Пацієнт може обрати іншу торгову назву та доплатити різницю.

- Пацієнт може звернутися до іншої аптеки.

- Пацієнт може зачекати, поки ліки надійдуть в аптеку.

7. Що потрібно знати лікареві?

Лікар має виписати пацієнту рецепт на лікарський засіб, який відповідає його стану. Задля ефективного використання бюджетних коштів рецепт виписують не за комерційною назвою, а на основі міжнародної непатентованої назви (МНН) діючої речовини ліків. В аптеці пацієнт може вибрати – отримати найдешевший лікарський засіб безкоштовно, або обрати іншу торгову марку, доплативши певну суму.

8. Які ліки пацієнт може отримати безкоштовно, а за які потрібно доплачувати?

Реєстр гуртово-відпуск­них цін визначає максимальну ціну препарату, який може взяти участь в урядовій програмі «Доступні ліки». Держава компенсує вартість найдешевшого лікарського засобу, який подав заявку на участь у програмі «Доступні ліки». Тобто такий препарат пацієнт матиме змогу отримати безкоштовно.

Дорожчий препарат, ціна на який не перевищує граничну референтну, пацієнт може отримати, доплативши різницю між мінімальною ціною та роздрібною ціною обраного препарату. Ліки, ціна на які перевищує референтну ціну в 5 сусідніх країнах, не підпадають під програму відшкодування.

9. Чи може пацієнт отримати безкоштовні ліки без рецепта?

Уряд не буде обмежувати вільний ринок ліків. Якщо пацієнт бажає придбати випробувані ним ліки, не маючи рецепта від свого лікаря, він може це зробити у будь-якій аптеці. Проте у такому випадку в аптеці не матимуть підстав для того, щоб відпустити такий лікарський засіб безкоштовно або зі знижкою.

10. Як працює механізм відшкодування вартості ліків (реімбурсації)?

Механізм відшкодування вартості ліків успішно діє у багатьох країнах світу та має на меті забезпечення пацієнтів безкоштовними ліками або значною знижкою на препарати.

В Україні відшкодування вартості ліків визначатиме Національний перелік основних лікарських засобів у 2017 році. У його склад входить рекомендована Всесвітньою організацією охорони здоров’я 21 міжнародна непатентована наз­ва (МНН або діюча речовина) для лікування серцево-судинних хвороб, бронхіальної астми та діабету ІІ типу.

11. Як регулюватимуть ціни на лікарські засоби в Україні?

Ціна на лікарські засоби, які відшкодовує держава, має бути обґрунтованою. Дуже часто ціни на одні й ті самі ліки в Україні є значно вищими, ніж у сусідніх краї­нах. Хоча рівень зарплат українців є нижчим. У більшості розвинених країн існує практика державної регуляції цін на лікарські засоби. Це дає змогу уникнути необґрунтованого завищення цін на ліки.

Задля забезпечення доступності ліків в Україні МОЗ встановить граничну гуртово-відпускну ціну лікарських засобів за 21 міжнародною непатентованою назвою (МНН або діюча речовина), які ввійдуть до програми реімбурсації.

Граничну гуртово-відпускну ціну розрахують, базуючись на медіанній ціні на лікарський засіб у 5 сусідніх країнах – Польщі, Словаччині, Угорщині, Чехії та Латвії. Це країни ЄС, де вже давно сформована система регулювання цін на лікарські засоби та механізм відшкодування вартості ліків. Оскільки виробникам вигідно реалізувати ліки за такою ціною в сусідніх країнах, отже, так само має бути і в Україні. Для лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню, МОЗ встановить максимальну роздрібну торговельну надбавку на продаж на рівні 15 %.

12. Що таке реєстр референтних цін?

Міністерство охорони здоров’я порівняло ціни на аналогічні МНН у 5 сусідніх країнах України - Польщі, Словаччині, Угорщині, Чехії та Латвії. На основі медіа­ни ціни за добову дозу лікарського засобу в цих 5 країнах, уряд встановив граничну ціну на лікарський засіб, яку буде компенсувати держава.

13. Які вимоги до аптеки-учасниці програми?

У кожному аптечному закладі, що бере участь в урядовій програмі «Доступні ліки», обов’язково має бути наявний найдешевший генерик (найдешевший препарат) та перелік цін відшкодування.

Аптека надає органам місцевої влади фінансовий звіт та документальне підтвердження продажу лікарських засобів, вартість котрих підлягає відшкодуванню, та отримує повернення коштів з місцевих бюджетів протягом 15 робочих днів.

14. Скільки коштів виділив Уряд на програму?

На 2017 рік уряд виділив 500 млн. гривень.

Якщо виникають запитання, варто звертатися на урядову «гарячу лінію» за тел. 15-45.

За інформацією на сайті

Міністерства охорони здоров’я України.