Звіт про збір та використання коштів

на підтримку солдатів-земляків волонтерської групи ГО «Здолбунівська сотня самооборони»

У період з 16 січня по 28 березня 2017 року до збору коштів на потреби українських солдатів долучилися: Т. В. Корольчук (на картку) - 100 грн., С. Сапожнікова (на картку) - 200 грн., О. Бондарець (на картку) - 50 грн., П. В. Поліщук - 200 грн., Т. Панасюк - 200 грн., В. Г. Ткачук - 300 грн., М. Є. Броніч - 200 грн., І. Новак - 100 грн., С. Клочок - 300 грн., Г. Мельник - 200 грн., Т. Хамдамов - 200 грн.; на основу для сіток: Г. Сумко - 250 грн., Л. Карпенко - 101 грн., С. Туранкіна - 50 грн., А. Зелений - 500 грн., Д. Сирота - 200 грн., О. Войцеховський - 200 грн.

Окрім цього, консервацію, солодощі, чай, каву, малюнки та інше для солдатів у зону АТО надали: колективи ВП «Локомотивне депо Здолбунів», ВЧДУ-8, Кунинської ЗОШ І-ІІ ст., Здолбунівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 5, Глинської ЗОШ І-ІІІ ст., Новомильської ЗОШ І-ІІ ст., ДНЗ «Усмішка» м. Здолбунів, Гільчанської ЗОШ І-ІІІ ст., Здолбунівського РЦЗ, Здолбунівської гімназії, КП «Здолбунівводоканал», ВП «Вагонне депо Здолбунів», станції Здолбунів, ВОДЧ-3, Копитківської ЗОШ І-ІІІ ст., жителі с. Кунин, с. Загороща, м. Здолбунів: вул. Старомильської, пр. Старомильського, вул. Коцюбинського, вул. Садової, вул. Міцкевича, вул. Церковної, працівники ринку по вул. 8 Березня, Б. Мельник, Є. Церкевич,

В. Максимчук, А. Уріна, Н. Антонюк, О. Ничипорук, О. Вілінська, В. Вашкевич, Н. Волошина, І. Піліпенко, Т. Котюжанська, Т. Климчук, Н. Дрозюк, Г. Старовнік, Л. Калюжна, Л. Шуварська, Т. Панасюк, О. Якубчик, І. Самчук.

Також надали медикаменти: О. Вітрик на суму 1719 грн., аптека «Рівнеліки»; спальник та берці - О. Шевчук, спальник - О. Шаясюк, теплі речі - Т. Панасюк і Т. Шолудько, теплі шкарпетки - Л. А. Мороз, Л. О. Чубок.

Магазин електроінструменту «Шторм» у м. Здолбунів надав знижку на бензопилу, а також безкоштовно масло та ланцюг.

Члени ГО «Рівненська сотня» передали Здолбунівській РО ТЧХУ ходулі та візок - 3 шт.

На зібрані кошти закуплено: бензопилу - 2000 грн., скло, капот, радіатор та інші запчастини для автомобіля волонтера Volkswagen Т4 - 4000 грн.

Також витрачено 2958 грн. на доставку багажу ТОВ «Нова пошта» бійцям, які перебувають у зоні АТО. Крім того, було передано воїнам 4 маскувальні сітки. Надано 2413 грн. на операцію Олександру Гусару.

Залишок у касі станом на 28.03.2017 р. - 3800 грн.

Висловлюємо щиру подяку усім, хто долучається до збору коштів та найнеобхіднішого для українських солдатів. Саме ваша підтримка допомагає нашим воїнам боронити Україну та надихає на перемогу.

Адреса громадської прий­мальні Здолбунівської сотні самооборони: м. Здолбунів, вул. Шкільна, 30а, будинок побуту, 1-й поверх.

Телефони: 063-848-23-11, 068-753-88-30.