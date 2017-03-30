Я - такий, як усі...

Максим КІПРАНИШИН.

Вважає одинадцятикласник Здолбунівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 6 Максим Кіпранишин, хоча у свої шістнадцять вже встиг побувати у Японії та на зустрічі з Президентом України.

Минулого літа Максим завоював третє місце на Х Міжнародній учнівській олімпіаді з географії, яка відбулась у м. Осака, що в Японії. Це була його перша поїздка за кордон, після якої хлопець став відомим на всю країну. А нещодавно Максим Кіпранишин разом з юними науковцями з різних куточків України побував у Києві, де Петро Порошенко вручив йому годинник з написом «Від Президента України».

Юнак від початку шкільного життя навчається на відмінно. З восьмого класу бере участь у Всеукраїнських олімпіадах. У десятому ж зумів перемогти у такому змаганні з географії та пройти відбір на участь в учнівській олімпіаді в Японії, куди вирушили лише четверо українців Під час спілкування з цим розумним юнаком одразу впадає у вічі його скромність. Позатим про візит до країни сонця, що сходить, Максим розповідає охоче. Там він провів тиждень. Устиг заприятелювати з однолітками з інших країн, скуштувати традиційні японські страви та прогулятися узбережжям океану.



Учасники олімпіади, попри мовний бар’єр, легко порозумілися.

- Я готував проект у команді зі школярами з Китаю, Тайваню, Індії, Австрії та Іспанії. Хтось розмовляв англійською краще, хтось на такому ж рівні, як я. Але презентувати проект ми зуміли, - розповідає Максим.

Особливої різниці між українськими та японськими школярами хлопець не помітив. Проте дещо японців все ж дивувало. Наприк­лад, те, що в Україні канікули тривають аж три місяці, тоді як у них - не більше місяця. Прокидаються і молодші, і старші жителі східної країни також раніше від нас. Традиційно сніданок починається о 6.30, а далі - насичений робочий день.

На думку Максима, тверде переконання, що усі японці зовні дуже схожі - не більше, ніж міф. Він стверджує, що розрізняти нових знайомих, а також відрізняти їх від корейців і китайців таки вдавалося.

Вразив юнака і чудовий стан японських доріг та умови проживання, які забезпечили учасникам олімпіади. Запам’яталися і визначні місця Японії, які побачив під час екскурсій. Натомість хлопець шкодує, що не встиг просто прогулятися містом та детальніше познайомитися з культурою цієї далекої та цікавої країни. Тому мріє туди повернутися, а також відвідати Європу.

- Хочу побувати у Великій Британії та Іспанії. До речі, цьогоріч олімпіада, в якій я брав участь торік, відбудеться у Франції, в Ніці, - розповідає юнак.

Здобутки нашого земляка непоміченими не залишилися. Максимові вручили грошову винагороду за кошт районного бюджету, також він отримує стипендію Президента України. А наставниці юнака, вчителю Здолбунівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 6, Тетяні Федорівні Семенюк присвоєно звання заслуженого вчителя України.

Проте хлопець не вважає свої здобутки чимось особливим. Бо почувається звичайним підлітком, який охоче вчиться, проводить вільний час з друзями та в Інтернеті. Захоплюється баскетболом і часом виходить у двір покидати м’яча в кільце. Зараз же ретельно готується до ЗНО та

серйозно розмірковує над тим, яку професію обрати.

Ірина САМЧУК.