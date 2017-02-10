Тепер і в Здолбунові

Структурні підрозділи УДМС України в Рівненській області обладнані технічно і підключені до каналів зв’язку та мають змогу самостійно надавати населенню адміністративні послуги з оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон та ID-картки. Тепер отримати ці послуги можна і в Здолбунові.

Двадцять дев’ятого грудня 2016 року набрала чинності постанова КМУ від 16.11.2016 року № 1001, якою затверджені зміни, що внесені до постанови КМУ від 7.05.2014 року

№ 152 “Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, його тимчасового затримання та вилучення“. Надаємо роз’яснення окремих положень Порядку:

Пунктом 1 Порядку визначено, що паспорт для виїзду за кордон виготовляється у формі книжечки з безконтактним електронним носієм. До безконтактного електронного носія вносять:

- інформацію, що міститься на сторінці паспорта з персональними даними особи;

- відцифрований образ обличчя, відцифрований підпис особи (крім осіб віком до 14 років, недієздатних, а для осіб з фізичними вадами - за їхнім бажанням), відцифровані відбитки пальців рук (з 12 років).



У паспорті для виїзду за кордон прізвище та ім’я особи зазначаються українською мовою та через скісну риску - латинськими літерами, відповідно до правил транслітерації, затверджених постановою КМУ від 27.01.2010 р.

№ 55. На письмове прохання заявника внесення прізвища та імені особи може бути виконано відповідно до його написання у раніше виданих документах. Написання прізвища особи у паспорті для виїзду за кордон може бути виконано відповідно до написання прізвища її дитини, батьків, чоловіка (дружини) у раніше виданих їм паспортах для виїзду за кордон, у тому числі іноземними державами, якщо вони іноземці.

Відповідно до пункту 19 Порядку для оформлення паспорта для виїзду за кордон особа може звернутись до ЦНАПу, державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС і його відокремлених підрозділів (відділи ДП “Документ“), територіальних підрозділів, підрозділів ДМС, а крім того, встановлено категорію осіб, які подають документи виключно до територіальних органів та підрозділів ДМС.

Пунктами 35-40 Порядку визначено перелік документів, необхідних для оформлення, обміну паспорта (у тому числі втраченого або викраденого).

Рішення про оформлення паспорта приймається за результатами ідентифікації особи та перевірки факту належності до громадянства України з урахуванням, що паспорт видається особі не пізніше 20-го робочого дня у звичайному режимі оформлення та 7-го робочого дня - у терміновому.

Пунктом 76 Порядку визначено, що отримати паспорт для виїзду за кордон, оформлений на ім’я особи віком до 16 років, може особа, уповноважена на це законним представником дитини, на підставі довіреності, засвідченої в установленому порядку. Видача паспорта на ім’я особи віком від 12 до 16 років уповноваженій особі здійснюється за умови присутності особи, на ім’я якої оформлений паспорт.

Заявника, який не отримав паспорт протягом шести місяців з дня його оформлення (дата друку паспорта), письмово повідомляють про знищення паспорта у разі неотримання документа протягом року з дня оформлення. Строк зберігання паспорта може бути продовжено за письмовим зверненням особи із зазначенням кінцевого строку зберігання.

Паспорти осіб, стосовно яких припинено громадянство України, які померли, повертають територіальному органу, підрозділу ДМС, що його оформив, для знищення.

Про втрату (викрадення) паспорта особа зобов’язана повідомити будь-який територіальний орган чи підрозділ ДМС. Знайдений заявлений втраченим або викраденим паспор­т треба протягом доби здати до найближчого територіального органу чи підрозділу ДМС.

Наталія ІВАНОВА,

головний спеціаліст

Здолбунівського

районного сектора

Управління ДМС України в Рівненській області.

ВАЖЛИВО:

1. ВАРТІСТЬ послуги з оформлення, обміну паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм

у звичайному режимі - 557, 32 грн.;

у терміновому режимі - 810,32 грн.

2. ВАРТІСТЬ послуги з оформлення паспорта громадянина України у вигляді ID-картки - 279 грн.