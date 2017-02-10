Шлях дітей до школи має бути безпечним

Дорога до школи - буденна справа. Проте й вона може бути небезпечною. Тож дітей потрібно навчити правильно переходити проїжджу частину, остерігатися незнайомців, ігнорувати невідомі предмети, а також ознайомити їх з іншими правилами безпечної поведінки.

Фахівці радять привчати малечу до самостійності поступово. Не варто залякувати дитину і розповідати їй про всі небезпеки одразу. Якщо потрібно, одну тему можна опрацювати кілька разів, звертаючи увагу на важливі моменти. При цьому варто переконатися, що дитина все зрозуміла правильно.

Отож, насамперед:

* Потрібно привчити дитину вчасно виходити з дому, щоб не поспішати дорогою. Краще зробити це на п’ятнадцять хвилин раніше і мати дещицю часу на непередбачувані ситуації. Першокласника треба супроводжувати до навчального закладу і додому безпечним маршрутом, щоб дитина його вивчила і знала, як потрібно поводитися на вулиці і в транспорті.

* Йти до школи та повертатися додому дитині найкраще разом зі знайомими: друзями-однолітками або ж дорослими. Якщо дитина ходить до школи сама, треба, аби шлях її пролягав через людні місця. Це убезпечить від зустрічі з небезпечними особами чи тваринами.



* Не варто без особливої необхідності скорочувати шлях і йти навпростець. Обраний маршрут дорослі повинні обговорити з дітьми, щоб знати, де їх у разі потреби зустрічати. Треба ходити тією дорогою, де менше перешкод та безпечніше, тобто є можливість переходити вулицю пішохідними переходами, встановлено відповідні знаки, наявна розмітка чи світлофор.

* Діти повинні знати, що з тротуару на дорогу треба виходити не поспішаючи, дуже уважно спостерігаючи за рухом транспорту. Небезпечно з’являтися на дорозі з-за перешкоди, яка обме­жує видимість водіям і пішоходам. Відстань до транспортного засобу залежить від швидкості останнього. Тому малечу треба навчити розуміння, коли автомобіль близько, а коли - далеко.

* Малеча повинна чітко знати, що йти можна лише тротуаром, а якщо такого немає, то треба рухатись назустріч транспортному потоку. Адже тоді не лише водій бачить пішохода, а й пішохід водія. Дитині, яка прямує до школи без супроводу батьків, найбезпечніше переходити вулицю в гурті пішоходів. Також батькам варто подбати, щоб у темну пору доби на їхній малечі був одяг зі вставками, які відбивають світло, і забезпечити її ліхтариком, адже відомо, що переходити через дорогу краще з увімкненим і спрямованим у бік транс­порту ліхтариком.

* Батьки повинні застерегти й про наступне: якщо у під’їзді, ліфті чи переході дитина опинилася з незнайомцями, то їй краще вийти, щоб не наразитися на небезпеку, поспішити до людного місця та зателефонувати батькам. Варто привчити дитину телефонувати батькам і попереджати про те, що затримається у школі чи в друзів. Такий же дзвінок вона має зробити і перед поверненням додому, аби її зустріли.

* Наголосіть малечі, що треба уникати незнайомців, не спілкуватися з ними і в жодному разі нікуди з ними не йти. Дитина повинна знати, що не можна брати від незнайомих людей ні подарунків, ні ласощів, а також відповідати на запитання про те, де її батьки чи опікуни і чим вони зай­маються.

* Простежте, щоб під час прогулянок у дитини не було дорогих речей, прикрас. Повідомте їй, що у разі нападу на неї треба якнайголосніше кричати і намагатися привернути до себе увагу перехожих.

* Дитина повинна знати, що не можна піднімати незнайомі предмети і навіть підходити до них. Не можна брати до рук шприци, ножі, дивні пакунки і навіть безпечні, на перший погляд, речі - чужі гаманці, одяг, ласощі та ін.

За матеріалами

Навчально-методичного

центру ЦЗ та БЖД

Рівненської області.