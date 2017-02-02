Нелегка дорога до школи

Ще торік на виконання відповідної постанови Кабінету Міністрів України Старомощаницьку ЗОШ І-ІІ ст. реорганізували до навчального закладу І ступеня. Учні початкових класів залишилися вчитися у рідному селі, а восьмеро школярів середньої ланки були вимушені перейти до найближчих навчальних закладів – Білашівського НВК: ЗОШ І-ІІІ ст. та Ступнівського НВК «ЗОШ І-ІІ ст.-агротехнічний ліцей».

Звісно, дітей мали б доставляти до місця навчання шкільним автобусом. Але шкільного транспорту для навчально-виховного комплексу в Білашеві не придбали й досі, навіть попри те, що впродовж 2016-го задля цього доклали чимало зусиль. На жаль, марних. Хоча ще наприкінці минулого навчального року районне керівництво запевняло: автобус до вересня придбають, і співфінансування на придбання транспорту здійс­нено. Справа була за «областю», де процес купівлі автобуса загальмувався у зв’язку з «тендерними» проб­лемами.



У жовтні 2016 року депутати Здолбунівської районної ради звернулися до Рівненських ОДА та облради з проханням пришвидшити придбання автобуса. Однак звернення зверненнями, а дітям, щоб вчитися, потрібно якось діставатися до школи. Тому депутати вирішили укласти договір з одним з місцевих перевізників та передбачити кошти на довезення дітей до навчального закладу і в зворотній бік. Відділ освіти Здолбунівської РДА уклав з приватним підприємцем відповідний договір.

Тож уже другий семестр п’ятеро п’ятикласників та дев’ятикласниця щоранку збираються поблизу приміщення Старомощаницької ЗОШ I ст. очікуючи автобуса, який відвозить їх до Білашева. Маршрутка вирушає о 8.00 і вже за двадцять хвилин доставляє дітей до місця призначення.

Щодня добирається до школи у Білашеві і син директора Старомощаницької ЗОШ I ст. Наталії Єнич Данило. Школяр повертається з навчання після шістнадцятої години, а іноді й пізніше.

- Ті учні, які мають по шість уроків, змушені чекати автобуса, котрий відправляється після закінчення сьомого уроку. Тому часу на виконання домашніх завдань, звісно, залишається небагато. Але син встигає вивчити уроки так, щоб ще й відпочити перед наступним навчальним днем, - розповідає Наталія Андріївна.

Та не всі батьки задоволені таким графіком. Нарікають, що діти надто рано змушені виходити з дому, адже декому з них доводиться долати ще два кілометри до зупинки. Додому вони також повертаються пізно. А в негоду учні часом і зовсім не мають змоги дістатися до школи. Траплялося, що транс­порт не міг проїхати крізь замети і розмиту дорогу. Усі ж знають, яким є стан шляхів, котрі сполучають села - вони розбиті, не заасфальтовані, деякі відрізки цих шляхів взагалі грунтові. Пішки ж долати по 5 км (а саме такою є відстань від школи у Старій Мощаниці до навчального закладу у Білашеві) підліткам доволі важко.

Тому довозитимуть дітей до школи доти, поки не закуп­лять автобус для Білашівського НВК, запевняє голова Здолбунівської РДА Сергій Кондрачук:

- Нещодавно ми отримали лист з Рівненської ОДА, в якому нас просили надати інформацію про можливість співфінансування прид­бання шкільного автобуса. Вочевидь, заплановано проведення нового тендеру, - зазначив керівник району.

До речі, складною є дорога до знань не лише у старомощаницьких школярів. За інформацією відділу освіти Здолбунівської РДА, у минулому навчальному році в нашому районі потребували підвезення 897 учнів, 199 дітей дошкільного віку та 241 учитель. Шкільними автобусами підвозили лише близько половини учнів та дошкільнят, решта доїжджали до навчальних закладів рейсовим або власним транспортом. Загалом у навчальних закладах району є 9 шкільних автобусів. Для повного забезпечення підвозу учнів та педагогів необхідно придбати ще 7. Ну й, звісно, втілити у життя ще одну, майже нездійсненну мрію: хоч якось відремонтувати дороги. Бо нашого бездоріжжя у негоду навіть найкращі шкільні автобуси здолати не зможуть.

Ірина САМЧУК.

Фото ілюстративне.