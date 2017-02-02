Їздити Здолбуновом дорожче, ніж Рівним

Як і передбачали пасажири та представники влади, одразу після свят перевізники підняли тарифи на проїзд. Тепер, щоб доїхати зі Здолбунова до обласного центру, потрібно заплатити 11 гривень, а до Квасилова - 6. Відповідно, підвищили ціни на проїзд і на всіх «сільських» маршрутах.

Але найбільше збурила тих, хто регулярно користується громадським транспортом, вартість проїзду містом: тепер вона становить 4 гривні. Це при тому, що в Рівному проїзд у міських маршрутках досі коштує 3 гривні.

Зрозуміло, що обуренню пасажирів немає меж. Особливо ж, якщо зважити, що у новому році ціни та тарифи на більшість товарів і послуг ростуть, наче гриби після дощу. І на будь-яке обурення вголос з цього приводу звучить практично однакова відповідь: «А що ж ви хочете, податки підвищили, «мінімалку» підняли, от і мусимо якось виживати».

Про те, кому важче це робити - підприємцям чи споживачам, дискутувати можна довго. І непродуктивно, оскільки традиційна залежність: «Підвищили податки - підняли ціни - росту зарплатні не помітно» змушує зітхати навіть принципових оптимістів.



Що ж до цін на проїзд, то дехто з наших земляків пообіцяв системно боротися з необґрунтованим їх підвищенням. Наприклад, депутат Здолбунівської райради Юрій Шадий зазначив у мережі «Фейсбук», що за останні півроку ціни на маршруті Здолбунів-Рівне зросли з 8 до 11 гривень, тобто на 37,5 %, на маршруті Здовбиця-Рівне – з 10 до 14 гривень, тобто на 40 %, що не відповідає ні збільшенню зар­плат, ні рівню інфляції. Депутат підготував кілька звернень, зокрема до прокурора області та до ДПІ у Рівненській області, з вимогою роз’яснити, наскільки законним є підняття тарифів на міжміські перевезення.

Тим часом голова Здолбунівської РДА Сергій Кондрачук, який раніше вже неодноразово проводив зустрічі з перевізниками, свою думку висловив стисло: «Механізмів впливу на перевізників мало, але вони є», при цьому зазначивши: те, що у районному центрі проїзд містом дорожчий, ніж в обласному, справді є доволі абсурдним.

Що можна передбачити точно, це те, що останнє твердження незабаром перестане збурювати населення. Адже у Рівному в міському транспорті ціни також збираються підвищити. Щоправда, на міських маршрутах це відбувається інакше - шляхом проходження процедури, яку передбачає регуляторний акт, після чого нові тарифи затверджують на засіданні міськвиконкому. А от здолбунівчан містом возять міжміські маршрутки, на які поширюється право «вільного ціноутворення», встановлене торік Кабінетом Міністрів. Тому з перевізниками й доводиться хіба що домовлятися.

Марина СТЕПАНЮК.