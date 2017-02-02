Звіт про збір та використання коштів на підтримку солдатів-земляків

волонтерської групи ГО «Здолбунівська сотня самооборони»

У період з 16 листопада 2016 року по 16 січня 2017 року до збору коштів на потреби українських солдатів долучилися: Т. Корольчук (на картку) - 400 грн., М. Мельник - 200 грн., Р. Мацюк - 100 грн., П. Солтис - 100 грн., Ю. Шмендель - 550 грн., Ю. Пшеничний - 3000 грн., п. Юрій - 500 грн., М. Овсійчук - 5000 грн., О. Смірнова - 200 грн., О. Мільчак - 200 грн., О. Партас - 200 грн., С. Клочок - 200 грн., Л. Ридош - 200 грн., В. Тимощук - 200 грн., О. Жук - 2000 грн., В. Лукашук - 220 грн., І. Якубчик - 200 грн., колектив магазину «Діана» у с. Здов­биця - 1000 грн.

Окрім цього, Т. Калита надав рюкзак і плащ-намет, І. Якимчук – спальник, релігійна громада Свято-Іоано-Богословської церкви у Здолбунові передала для військових солодощі. Жителі району надали для дітей на Сході України одяг, іграшки, книги та солодощі, а для військових у зону АТО – харчі, теплі шкарпетки та рукавиці, в’язані шкарпетки.

Також В. Сірик, О. Глимбоцький та О. Гетманчук провели ремонт ЗІЛів на Рівненському загальновійськовому полігоні.

На зібрані кошти закуп­лено: берці (3 пари) - 2300 грн., костюми утеплені (3 шт.) - 2480 грн., термобілизну (2 шт.) - 600 грн., розгрузку - 420 грн. Також витрачено 574 грн. на доставку багажу ТОВ «Нова пошта» бійцям, які перебувають у зоні АТО. Крім того, передано воїнам 2 маскувальні сітки.

Залишок у касі станом на 16.01.2017 р. - 9800 грн.

Під час різдвяно-новорічних свят волонтери Здолбунівської сотні самооборони наколядували 24800 грн. Виручені кошти було надано на лікування: Романові Шевченку, воїну з 80 % опіків тіла, - 3000 грн., Андрію Смердову, волонтеру, бійцю БТрО «Горинь» (на заміну суглоба), - 10000 грн., Ларисі Кулибі - 1800 грн., волонтерці Оксані Куляші (на лікування сина) - 10000 грн.

Висловлюємо щиру подяку усім, хто долучається до збору коштів та найнеобхіднішого для українських солдатів. Саме ваша підтримка допомагає нашим воїнам боронити Україну та надихає на перемогу.

Адреса громадської прий­мальні Здолбунівської сотні самооборони: м. Здолбунів, вул. Шкільна, 30а, будинок побуту, 1-й поверх.

Телефони: 068-753-88-30, 063-848-23-11.