Про героїв минулого та сьогодення

- Пов’язаність і наступність подій в Україні беззаперечна. І саме цим цікава ця книжка, - зазначив про чергове, шосте, видання праці «Гурби. Квітень 1944-го» один з її співавторів Олег Тищенко.

Книга й справді незвична, якщо порівняти з попередніми її виданнями. Адже містить дещо менше історичних довідок про бій під Гурбами авторства завідувача відділу «Інституту дослідів Волині» Рівненського обласного крає­знавчого музею Ігоря Марчука та директора Здолбунівського районного історико-краєзнавчого музею Олега Тищенка, натомість читачам запропоновано розгорнуту розповідь про найбільшу теренову гру України – «Гурби-Антонівці».



- Члени ВМГО «Молодіжний Націоналістичний Конгрес», яка є одним з видавців книги, розповіли не тільки про Гурби, а й про себе та загиблих на Сході України хлопців, які свого часу теж брали участь у тереновій грі. Саме ці люди стали резервом революції, а згодом вступили до добровольчих батальйонів. Також у книзі роз’яснено важливу роль гри «Гурби-Антонівці» у патріотичному вихованні молоді, - розповів Олег Тищенко.

Свого часу згадану теренову гру заснували теперішній начальник управління культури і туризму м. Рівне Тарас Максименко та Олег Тищенко. Проводять гру вже більше десяти років поспіль, за цей час її учасниками стали вже сотні молодих людей. Це дійство є складовою частиною меморіалу Гурбів, вважає директор Здолбунівського районного історико-краєзнавчого музею.

Обкладинку видання прикрашає малюнок рівненського художника-карикатуриста та співака Юрія Журавля. Книга ілюстрована кольоровими світлинами.

Усі, кому цікаво почитати нове видання книги про Гурбенський бій, можуть звернутися до Здолбунівської центральної районної бібліотеки. Також книга є у фондах книгозбірень деяких навчальних закладів.

Довідково. Перше видання праці «Гурби. Квітень 1944-го» вийшло у 2002 році накладом близько 500 примірників. Найпов­нішим є п’яте видання у понад 200 сторінок, яке містить багато ілюстративного матеріалу і вийшло найбільшим з накладів цієї книги.

Ірина САМЧУК.