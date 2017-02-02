Щоб зимова рибалка була безпечною

Рятувальник спілкується з рибалкою.

Як тільки водойми скувала крига, на лід вирушили прихильники зимової риболовлі. Це заняття, звісно, і корисне, і цікаве. От тільки дуже важливо подбати про безпеку, щоб раптово не опинитися у крижаній воді.

Тож минулого тижня працівники ДПРЧ-18 ГУ ДСНС України у Рівненській області спільно з співробітниками Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Рівненської області провели рейд у місцях зимової риболовлі на водоймах Здолбунівщини. Спілкуючись з рибалками, рятувальники нагадали їм правила поводження на кризі, роз’яснили, як діяти, опинившись у воді, та як правильно надавати допомогу постраждалим. Рибалкам вручили пам’ятки з правил безпеки у зимовий період.

Згодом відбулася координаційна нарада, під час якої учасники заходу обговорили питання, пов’язані з безпекою на кризі.

Старший державний інспектор відділу державного контролю

та нагляду за безпекою на транспорті управління Укртрансбезпеки у Рівненській області Олексій ДАВИДЮК,

начальник УТМР у Здолбунівському районі Василь КЕЛЬНИК,

майстер виробничого навчання Здолбунівських курсів ІІІ категорії НМЦ ЦЗ та БЖД

Рівненської області Юрій СІРАК.

Правила поведінки на льоду:

• Перший крижаний покрив на водоймах не можна використовувати для ігор та розваг. Крига тоді тонка і ваги людини не витримує.

• Перш ніж ступити на лід, потрібно дізнатися про товщину крижаного покриву за допомогою довгої загостреної палиці чи іншого подібного предмета.

• Не можна перевіряти товщину льоду ударами ніг.

• Не можна ходити по льоду вночі та в незнайомих місцях.

• Якщо лід недостатньо міцний, треба негайно зупинитися і повернутися назад тим же шляхом.

Якщо ви впевненні, що зможете врятувати людину, то:

• Наближатися до ополонки потрібно поповзом, широко розкинувши руки та ноги.

• Під тіло треба підкласти дошку, лижі, фанеру.

• Не підповзаючи до краю ополонки, треба подати потерпілому палицю, шарф, мотузку, чи щось подібне і витягти його на лід.

• Назад разом з потерпілим потрібно повертатися поповзом.

Якщо ви все ж провалилися під лід:

• Не можна панікувати.

• Потрібно утримуватися на плаву, уникаючи занурення з головою.

• Треба кликати на допомогу.

• Варто намагатися вилізти на лід, широко розкинувши руки, наповзаючи на його край грудьми.

• Якщо вибратися вдалося, потрібно одразу зігрітися, виконуючи фізичні вправи, випити чогось гарячого.

Навчально-методичний центр

цивільного захисту та безпеки життєдіяльності

Рівненської області.