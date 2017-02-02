Щоб зимова рибалка була безпечною

Рятувальник спілкується з рибалкою.
Як тільки водойми скувала крига, на лід вирушили прихильники зимової риболовлі. Це заняття, звісно, і корисне, і цікаве. От тільки дуже важливо подбати про безпеку, щоб раптово не опинитися у крижаній воді.
Тож минулого тижня працівники ДПРЧ-18 ГУ ДСНС України у Рівненській області спільно з співробітниками Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Рівненської області провели рейд у місцях зимової риболовлі на водоймах Здолбунівщини. Спілкуючись з рибалками, рятувальники нагадали їм правила поводження на кризі, роз’яснили, як діяти, опинившись у воді, та як правильно надавати допомогу постраждалим. Рибалкам вручили пам’ятки з правил безпеки у зимовий період.
Згодом відбулася координаційна нарада, під час якої учасники заходу обговорили питання, пов’язані з безпекою на кризі.
Старший державний інспектор відділу державного контролю
та нагляду за безпекою на транспорті управління Укртрансбезпеки у Рівненській області Олексій ДАВИДЮК,
начальник УТМР у Здолбунівському районі Василь КЕЛЬНИК,
майстер виробничого навчання Здолбунівських курсів ІІІ категорії НМЦ ЦЗ та БЖД
Рівненської області Юрій СІРАК.
Правила поведінки на льоду:
• Перший крижаний покрив на водоймах не можна використовувати для ігор та розваг. Крига тоді тонка і ваги людини не витримує.
• Перш ніж ступити на лід, потрібно дізнатися про товщину крижаного покриву за допомогою довгої загостреної палиці чи іншого подібного предмета.
• Не можна перевіряти товщину льоду ударами ніг.
• Не можна ходити по льоду вночі та в незнайомих місцях.
• Якщо лід недостатньо міцний, треба негайно зупинитися і повернутися назад тим же шляхом.
Якщо ви впевненні, що зможете врятувати людину, то:
• Наближатися до ополонки потрібно поповзом, широко розкинувши руки та ноги.
• Під тіло треба підкласти дошку, лижі, фанеру.
• Не підповзаючи до краю ополонки, треба подати потерпілому палицю, шарф, мотузку, чи щось подібне і витягти його на лід.
• Назад разом з потерпілим потрібно повертатися поповзом.
Якщо ви все ж провалилися під лід:
• Не можна панікувати.
• Потрібно утримуватися на плаву, уникаючи занурення з головою.
• Треба кликати на допомогу.
• Варто намагатися вилізти на лід, широко розкинувши руки, наповзаючи на його край грудьми.
• Якщо вибратися вдалося, потрібно одразу зігрітися, виконуючи фізичні вправи, випити чогось гарячого.
Навчально-методичний центр
цивільного захисту та безпеки життєдіяльності
Рівненської області.
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