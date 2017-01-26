Фестиваль колядок «Різдвяна зірка»

У Глинському будинку культури 15 січня відбувся традиційний фестиваль різдвяно-новорічних віншувань та піснеспівів «Різдвяна зірка». Учасників заходу і шанувальників народного мистецтва, які зібрались на свято, привітав сільський голова Глинська П. Л. Ольховець.
Розпочав фест веселий гурт «Швагрів МиРоВих». Також зі сцени лунали дзвінкі колядки й щедрівки у виконанні народного аматорського колективу «Калинонька», дитячого вокального ансамблю «Веселі дзвіночки» та вокального ансамблю «Віночок» (керівник В. Третяк).
Величним піснеспівом та неповторністю виконання вразив глядачів виступ хору глинського Свято-Успенського храму. Урізноманітнили програму й виступи хору Церкви Християн Віри Євангельської с. Глинськ та хору Церкви Християн Віри Євангельської Баптисти «Відродження».
Усі творчі колективи співом прославляли народженого Спасителя, утверджуючи непереможну силу добра, дарували глядачам неповторну різдвяну радість, хороший настрій.
Захід засвідчив щире прагнення дорослих і дітей берегти та утверджувати українські традиції.
Усіх учасників фестивалю було нагороджено грамотами.
Оксана ДАЦЮК,
зав. ПШБ с. Глинськ.
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