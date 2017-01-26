Фестиваль колядок «Різдвяна зірка»

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У Глинському будинку культури 15 січня відбувся традиційний фестиваль різдвяно-новорічних віншувань та піснеспівів «Різдвяна зірка». Учасників заходу і шанувальників народного мистецтва, які зібрались на свято, привітав сільський голова Глинська П. Л. Ольховець.
Розпочав фест веселий гурт «Швагрів МиРоВих». Також зі сцени лунали дзвінкі колядки й щедрівки у виконанні народного аматорського колективу «Калинонька», дитячого вокального ансамблю «Веселі дзвіночки» та вокального ансамблю «Віночок» (керівник В. Третяк).
Величним піснеспівом та неповторністю виконання вразив глядачів виступ хору глинського Свято-Успенського храму. Урізноманітнили програму й виступи хору Церкви Християн Віри Євангельської с. Глинськ та хору Церкви Християн Віри Євангельської Баптисти «Відродження».
Усі творчі колективи співом прославляли народженого Спасителя, утверджуючи непереможну силу добра, дарували глядачам непов­торну різдвяну радість, хороший настрій.
Захід засвідчив щире прагнення дорослих і дітей берегти та утверджувати українські традиції.
Усіх учасників фестивалю було нагороджено грамотами.
Оксана ДАЦЮК,
зав. ПШБ с. Глинськ.

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