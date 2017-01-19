Сподіваємося на краще?

Новоріччя щораз дарує не лише нові надії й сподівання, а ще й, як правило, привносить у наше життя чимало змін від законотворців. Адже більшість суттєвих новацій у державі традиційно запроваджується з 1 січня. Є такі й цьогоріч. Вплив деяких нововведень українцям вдалося відчути на собі вже у перші дні 2017-го.
Мінімальна «по-багатому»
Чи не найрезонанснішим став законопроект
№ 5130 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», згідно з яким мінімальна заробітна плата в Україні з 1 січня зросла до 3200 гривень. Цим документом встановлюється новий порядок формування тарифної сітки оплати праці.
Цьогоріч зростуть і посадові оклади вчителів: їх підвищать на два тарифних розряди - тобто, на
50 %. Проанонсовано зростання заробітної плати лікарів - на 30 %. Також у зв’язку зі збільшенням «мінімалки» у 2017-му збільшаться лікарняні та добові виплати. Протягом всього цього року розмір мінімальної заробітної плати вже не змінюватиметься в залежності від перегляду прожиткового мінімуму.
Мета збільшення зарплатні, звісно, блага - подолати бідність серед населення. Але експерти, які аналізують можливі наслідки такого кроку уряду, окрім очевидних плюсів, бачать у ньому й чимало мінусів. Зокрема підвищення «мінімалки» може призвести до звільнення частини некваліфікованих працівників. До того ж, треба усвідомити, що в оркестрі української економіки важливу партію грає тіньовий сектор. Як поводитиметься останній, наразі передбачити складно. Може трапитися й так, що окремих працівників переведуть на часткову зайнятість, ще частині збільшать тривалість перебування у неоплачуваних відпустках. Але найвідчутнішим для бюджету кроком буде масове вивільнення працівників та переведення їх «у тінь». У такому разі не лише втратить бюджет, а й збільшиться кількість безробітних і, відповідно, видатки Державної служби зайнятості.
Ще одним з аспектів суттєвого підвищення мінімальної зарплатні, якого побоюються наші земляки, може стати перенесення підприємцями тягаря від збільшення виплат працівникам та податків на споживачів. Тоді зростуть ціни на продукцію й послуги. Власне, останнє вже відбувається: з дня на день тарифи на проїзд підвищать місцеві перевізники. Та й уважні покупці, які звикли прискіпливо аналізувати ціни на ринках і в магазинах, підтвердять, що вартість продуктів та промтоварів поволі змінюється у бік збільшення.
Осучаснені пенсії та
рейтингові стипендії
Натомість підвищення пенсійних виплат у цьому році буде не настільки значним. У Кабміні пообіцяли підвищити їх в середньому на 300 грн. Наразі відомо, що з 1 травня 2017-го мінімальна пенсія становитиме 1312 грн. Однак наприкінці минулого року віце-прем’єр Павло Розенко розповів, що для близько 5 мільйонів українців пенсії осучаснять. Саме таким цікавим словом назвали в уряді перерахунок пенсій з урахуванням середньої зарплати за останні три роки. Відбуватиметься це так: розмір середньої зарплатні помножать на особистий трудовий коефіцієнт пенсіонера, де враховано заробіток і стаж. Осучаснення пенсій проводили ще у 2012 році, хоча законодавство передбачає щорічне здійснення таких перерахунків. Кошти на ці зміни урядовці планують отримати саме завдяки збільшенню мінімальної зарплатні, точніше, від пропорційного збільшення суми єдиного соціального внеску. До слова, нині в Україні середній розмір пенсійних виплат становить 1745 грн. При цьому переважна більшість людей, котрі перебувають на заслуженому відпочинку, а це близько 12,3 млн. осіб, отримують виплати, нижчі від середніх. Тому зрозуміло, що пенсіонери чекають будь-якого підвищення виплат не менше ніж ті, хто нині працює.
Натомість студентам цьогоріч доведеться розраховувати або на батьківські кошти, або на власні заробітки. Адже з 1 січня 2017 року суттєво скорочують кількість тих, хто отримує стипендії. Їх призначатимуть за рейтинговою системою. Тож загалом стипендії отримуватимуть лише близько 40 % студентів. Зате виплати збільшать - відтепер кращі студенти отримуватимуть від 1100 до 1600 грн. Утім, «заслужити» стипендію буде щоразу складніше, адже до 2019 року кількість стипендіатів планують скоротити аж до 15 %.
Медреформа та дешеві ліки
Очікуємо у 2017-му і медичної реформи, яку заплановано втілити у життя протягом трьох років. Зміни у структурі медичної галузі будуть суттєвими і, вочевидь, громадяни далеко не завжди сприйматимуть їх з ентузіазмом. Не дарма очікувану реформу вже зараз називають однією з найнепопулярніших. Щоправда, й приємного реформатори обіцяють немало. Наприклад, можливість обирати лікарів, забезпечення українців по-справжньому безкоштовними первинною та екстреною меддопомогою, введення страхової медицини й електронного документообігу. Але навіть очікуване утворення госпітальних округів уже зараз спричиняє хвилювання серед наших земляків. Наприкінці минулого року стало відомо, що голова Рівненської облдержадміністрації Олексій Муляренко підписав проект формування в області трьох госпітальних округів - Рівненського, Сарненського та Дубенського. Здолбунівщина увійде до Рівненського округу, тож зміни у ході реформи, вочевидь, будуть суттєвими. Згадуючи торішню «епопею» з терапевтичним відділенням у Мізочі, можна лише здогадуватись, наскільки непростим буде цей процес.
Зате цьогоріч нарешті подешевшають деякі види ліків, запевняють урядовці. Адже запроваджується державне регулювання цін на окремі препарати проти серцево-судинних захворювань, цукрового діабету II типу і бронхіальної астми. Визначено перелік ліків, на які буде встановлено граничні ціни на рівні не вищому, ніж у сусідніх країнах. Орієнтуватимуться при цьому на Польщу, Латвію, Словаччину, Угорщину і Чехію. Наразі так звані референтні ціни поширюватимуться на 21 лікарський засіб за трьома програмами. Також на список з понад 200 найменувань ліків обмежується роздрібна націнка до 15 %. Однак поки що у місцевих аптечних мережах відчутного зниження цін помічено не було. Можливо, після свят новації від уряду таки впровадять у життя.
Пити і палити стане дорожче
Ще одна суттєва для багатьох новація - закладене у бюджеті-2017 підвищення акцизів на алкоголь, цигарки і паливо. У зв’язку з цим пачка цигарок подорожчає в середньому на 4 грн. Пляшка горілки коштуватиме на 20 % більше, вино та пиво здорожчають в середньому на 10-15 %. Якщо зважити, що в грудні ціни на алкоголь в Україні зросли в середньому на 30 %, то виходить, що пляшка горілки вартуватиме понад 80 гривень. Підвищення цін відбудеться вже у березні. Утім, і це здорожчання - ще не межа, адже експерти ринку запевняють, що до 2019 року ціни на спиртне та цигарки в Україні зрівняються з європейськими. Тому навіть тим, хто отримуватиме підвищену зарплатню, доведеться відмовлятися від шкідливих звичок.
Тим паче, що у Кабміні описану новацію мотивували не лише потребою збільшити надходження до бюджету, а й прагненням підвищити тривалість життя громадян на 10 років. До слова, статистика засвідчує, що у період 2008-2015 рр., коли середня ставка акцизу на пачку цигарок в Україні збільшилася в 14 разів, кількість тих, хто палить, зменшилась з
25,6 % до 18,4 %. Отож, попри спустошення кишень затятих курців, ці кроки певний результат таки дають.
Податки, декларування та інше
Втілюватимуть в Україні цьогоріч і ще низку цікавих і не завжди однозначних новацій. Наприклад, з 1 січня розширюється коло суб’єктів е-декларування. Тепер публічно відкрити статки будуть змушені не тільки вищі керівники, а й ряд чиновників.
Уже в перші дні року країною прокотилася хвиля закриття ФОП (фізичних осіб-підприємців). Пов’язано це з тим, що ФОПи, які не отримують доходів, з початку цього року зобов’язані щомісяця сплачувати єдиний страховий внесок (на 1 січня він становив 704 грн.). Досі підприємці мали змогу декларувати нульові доходи і не сплачувати податки, тепер їм доведеться кожен місяць платити половину від мінімального внеску.
Вочевидь, чекає на нас і багато інших нововведень та змін. А ще - політичні протистояння, сподівання на безвізовий режим з ЄС, чергові розмови про дочасні вибори. І, звісно, важка боротьба із зовнішнім ворогом, який не збирається відступатися від наших кордонів.
Словом, як у новорічну ніч зазначив президент Порошенко, легко не буде. Але дуже хотілося б вірити й у іншу тезу Глави держави - про те, що все найгірше для нас вже у минулому.
Підготувала Марина СТЕПАНЮК.
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