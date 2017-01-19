Сподіваємося на краще?

Новоріччя щораз дарує не лише нові надії й сподівання, а ще й, як правило, привносить у наше життя чимало змін від законотворців. Адже більшість суттєвих новацій у державі традиційно запроваджується з 1 січня. Є такі й цьогоріч. Вплив деяких нововведень українцям вдалося відчути на собі вже у перші дні 2017-го.

Мінімальна «по-багатому»

Чи не найрезонанснішим став законопроект

№ 5130 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Украї­ни», згідно з яким мінімальна заробітна плата в Україні з 1 січня зросла до 3200 гривень. Цим документом встановлюється новий порядок формування тарифної сітки оплати праці.

Цьогоріч зростуть і посадові оклади вчителів: їх підвищать на два тарифних розряди - тобто, на

50 %. Проанонсовано зростання заробітної плати лікарів - на 30 %. Також у зв’язку зі збільшенням «мінімалки» у 2017-му збільшаться лікарняні та добові виплати. Протягом всього цього року розмір мінімальної заробітної плати вже не змінюватиметься в залежності від перегляду прожиткового мінімуму.

Мета збільшення зар­платні, звісно, блага - подолати бідність серед населення. Але експерти, які аналізують можливі наслідки такого кроку уряду, окрім очевидних плюсів, бачать у ньому й чимало мінусів. Зокрема підвищення «мінімалки» може призвести до звільнення частини некваліфікованих працівників. До того ж, треба усвідомити, що в оркестрі української економіки важливу партію грає тіньовий сектор. Як поводитиметься останній, наразі передбачити складно. Може трапитися й так, що окремих працівників переведуть на часткову зайнятість, ще частині збільшать тривалість перебування у неоплачуваних відпустках. Але найвідчутнішим для бюджету кроком буде масове вивільнення працівників та переведення їх «у тінь». У такому разі не лише втратить бюджет, а й збільшиться кількість безробітних і, відповідно, видатки Державної служби зайнятості.



Ще одним з аспектів суттє­вого підвищення мінімальної зарплатні, якого побоюються наші земляки, може стати перенесення підприємцями тягаря від збільшення виплат працівникам та податків на споживачів. Тоді зростуть ціни на продукцію й послуги. Власне, останнє вже відбувається: з дня на день тарифи на проїзд підвищать місцеві перевізники. Та й уважні покупці, які звикли прискіпливо аналізувати ціни на ринках і в магазинах, підтвердять, що вартість продуктів та промтоварів поволі змінюється у бік збільшення.

Осучаснені пенсії та

рейтингові стипендії

Натомість підвищення пенсійних виплат у цьому році буде не настільки знач­ним. У Кабміні пообіцяли підвищити їх в середньому на 300 грн. Наразі відомо, що з 1 травня 2017-го мінімальна пенсія становитиме 1312 грн. Однак наприкінці минулого року віце-прем’єр Павло Розенко розповів, що для близько 5 мільйонів українців пенсії осучаснять. Саме таким цікавим словом назвали в уряді перерахунок пенсій з урахуванням середньої зарплати за останні три роки. Відбуватиметься це так: розмір середньої зар­платні помножать на особистий трудовий коефіцієнт пенсіонера, де враховано заробіток і стаж. Осучаснення пенсій проводили ще у 2012 році, хоча законодавство передбачає щорічне здійснення таких перерахунків. Кош­ти на ці зміни урядовці планують отримати саме зав­дяки збільшенню мінімальної зарплатні, точніше, від пропорційного збільшення суми єдиного соціального внеску. До слова, нині в Украї­ні середній розмір пенсійних виплат становить 1745 грн. При цьому переважна більшість людей, котрі перебувають на заслуженому відпочинку, а це близько 12,3 млн. осіб, отримують виплати, нижчі від середніх. Тому зрозуміло, що пенсіонери чекають будь-якого підвищення виплат не менше ніж ті, хто нині працює.

Натомість студентам цьогоріч доведеться розраховувати або на батьківські кош­ти, або на власні заробітки. Адже з 1 січня 2017 року суттєво скорочують кількість тих, хто отримує стипендії. Їх призначатимуть за рейтинговою системою. Тож загалом стипендії отримуватимуть лише близько 40 % студентів. Зате виплати збільшать - відтепер кращі студенти отримуватимуть від 1100 до 1600 грн. Утім, «заслужити» стипендію буде щоразу складніше, адже до 2019 року кількість стипендіатів планують скоротити аж до 15 %.

Медреформа та дешеві ліки

Очікуємо у 2017-му і медичної реформи, яку заплановано втілити у життя протягом трьох років. Зміни у структурі медичної галузі будуть суттєвими і, вочевидь, громадяни далеко не завжди сприйматимуть їх з ентузіазмом. Не дарма очікувану реформу вже зараз називають однією з най­непопулярніших. Щоправда, й при­ємного реформатори обіцяють немало. Наприк­лад, можливість обирати лікарів, забезпечення українців по-справжньому безкоштовними первинною та екстреною меддопомогою, введення страхової медицини й електронного документообігу. Але навіть очікуване утворення госпітальних округів уже зараз спричиняє хвилювання серед наших земляків. Наприкінці минулого року стало відомо, що голова Рівненської облдержадміністрації Олексій Муляренко підписав проект формування в області трьох госпітальних округів - Рівненського, Сарненського та Дубенського. Здолбунівщина увійде до Рівненського округу, тож зміни у ході реформи, вочевидь, будуть суттєвими. Згадуючи торішню «епопею» з терапевтичним відділенням у Мізочі, можна лише здогадуватись, наскільки непростим буде цей процес.

Зате цьогоріч нарешті подешевшають деякі види ліків, запевняють урядовці. Адже запроваджується державне регулювання цін на окремі препарати проти серцево-судинних захворювань, цукрового діабету II типу і бронхіальної астми. Визначено перелік ліків, на які буде встановлено граничні ціни на рівні не вищому, ніж у сусідніх країнах. Орієнтуватимуться при цьому на Польщу, Латвію, Словаччину, Угорщину і Чехію. Наразі так звані референтні ціни поширюватимуться на 21 лікарський засіб за трьома програмами. Також на список з понад 200 найменувань ліків обмежується роздрібна націнка до 15 %. Однак поки що у місцевих аптечних мережах відчутного зниження цін помічено не було. Можливо, після свят новації від уряду таки впровадять у життя.

Пити і палити стане дорожче

Ще одна суттєва для багатьох новація - закладене у бюджеті-2017 підвищення акцизів на алкоголь, цигарки і паливо. У зв’язку з цим пачка цигарок подорожчає в середньому на 4 грн. Пляшка горілки коштуватиме на 20 % більше, вино та пиво здорожчають в середньому на 10-15 %. Якщо зважити, що в грудні ціни на алкоголь в Україні зросли в середньому на 30 %, то виходить, що пляшка горілки вартуватиме понад 80 гривень. Підвищення цін відбудеться вже у березні. Утім, і це здорожчання - ще не межа, адже експерти ринку запевняють, що до 2019 року ціни на спиртне та цигарки в Україні зрівняються з європейськими. Тому навіть тим, хто отримуватиме підвищену зарплатню, доведеться відмовлятися від шкідливих звичок.

Тим паче, що у Кабміні описану новацію мотивували не лише потребою збільшити надходження до бюджету, а й прагненням підвищити тривалість життя громадян на 10 років. До слова, статистика засвідчує, що у період 2008-2015 рр., коли середня ставка акцизу на пачку цигарок в Україні збільшилася в 14 разів, кількість тих, хто палить, зменшилась з

25,6 % до 18,4 %. Отож, попри спустошення кишень затятих курців, ці кроки певний результат таки дають.

Податки, декларування та інше

Втілюватимуть в Украї­ні цьогоріч і ще низку цікавих і не завжди однозначних новацій. Наприклад, з 1 січня розширюється коло суб’єктів е-декларування. Тепер публічно відкрити статки будуть змушені не тільки вищі керівники, а й ряд чиновників.

Уже в перші дні року краї­ною прокотилася хвиля закриття ФОП (фізичних осіб-підприємців). Пов’язано це з тим, що ФОПи, які не отримують доходів, з початку цього року зобов’язані щомісяця сплачувати єдиний страховий внесок (на 1 січня він становив 704 грн.). Досі підприємці мали змогу декларувати нульові доходи і не сплачувати податки, тепер їм доведеться кожен місяць платити половину від мінімального внеску.

Вочевидь, чекає на нас і багато інших нововведень та змін. А ще - політичні протистояння, сподівання на безвізовий режим з ЄС, чергові розмови про дочасні вибори. І, звісно, важка боротьба із зовнішнім ворогом, який не збирається відступатися від наших кордонів.

Словом, як у новорічну ніч зазначив президент Порошенко, легко не буде. Але дуже хотілося б вірити й у іншу тезу Глави держави - про те, що все найгірше для нас вже у минулому.

Підготувала Марина СТЕПАНЮК.