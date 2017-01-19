І колядували, і допомогу бійцю збирали

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Вкотре волонтери ГО «Здолбунівська сотня самооборони» (на фото) несуть благу вість жителям району про народження Христа патріотичною колядкою. Цьогоріч самооборонівці збирають кошти на лікування волонтера, бійця-добровольця БТрО «Горинь» Андрія Смердова. Чоловік потребує термінової операції із заміни зруйнованого тазостегнового суглоба.
Волонтери вже встигли відвідати чимало домівок у Здолбунові та Здовбиці. Планують вони навідатися й до Мізоча. І теж з незвичною колядкою. Слова її «народилися» три роки тому, коли сотник громадської організації Юрій Пшеничний змінив текст відомої різдвяної пісні «Нова радість стала», пов’язавши його з буремними подіями останього часу в Криму та на Сході України.
Вл. інф.

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