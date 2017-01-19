Зимові свята - час для добрих справ

У цьому переконані педагоги та учні Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 6, які є волонтерами районної організації Товариства Червоного Хреста України. Тож наприкінці минулого року, у передсвяткову й передканікулярну пору, учнівська рада навчального закладу зініціювала проведення у школі благодійної акції «Подарунок на Різдво» зі збору іграшок та дитячих книжок для малечі з найменш соціально захищених родин Здолбунівщини.

Ініціативу підтримали. Акція відбулась під керівниц­твом координаторів - працівників кабінету виховної роботи школи Надії Василівни Середюк та Людмили Андріївни Присяжнюк. Найактивніше до доброчинної справи долучилися учні 1-3 та 5-6 класів. У ході акції вдалося зібрати вісімдесят іграшок та десять дитячих книг. На сьогодні усі їх передано у Здолбунівську районну організацію Товариства Червоного Хреста України, а невдов­зі ці подарунки отримають адресати.

- Надзвичайно приємно, що представники юного покоління вміють проявляти дієве милосердя, зростають небайдужими і чуйними людьми. Учні Здолбунівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 6 та їхні наставники і батьки вже не­одноразово були учасниками різноманітних червонохресних акцій, забезпечуючи надання допомоги тим, хто її найбільше потребує, - зазначає голова Здолбунівської РО ТЧХУ Марія Михайлівна Бєлікова. - Сподіваюся, що наша плідна співпраця триватиме й надалі.

Ольга ЯКУБЧИК.

На фото: учасники акції «Подарунок на Різдво».