Росла собі ялинонька…

Про незаконну вирубку лісів, передноворічну торгівлю ялинками і сос­нами та діяльність нелегальних пилорам йшлося під час засідання робочої групи щодо здійснення контролю за використанням та охороною місцевих лісових ресурсів, яке відбулося минулого тижня у приміщенні Здолбунівської РДА.

На захід запросили представників місцевих лісових господарств, поліції, податкової, МНС, голів сільських рад району, на території яких є ліси. Запрошували й представників громадськості, проте їх на захід прийшло небагато. Хоч саме від громадян надходить найбільше звернень щодо масового вирубування лісів.

Утім, присутні цю тему таки порушили. Зокрема здовбицький сільський голова Світлана Година цікавилася від імені жителів села про долю вирубаної лісопосадки на території сільської ради. Однак представники ТОВ «Мізоцький лісовик» роз’яснили, що такі посадки лісом не є. Колись на тому місці росли дуби та ясени, але згодом на ділянках насіялися осики, берези й граби. Саме тому, згідно з планами користування, посадки вирубують. Хоч свого часу на місці вирубаних дерев засаджували дуби. Проте нині лісогосподарство ніяких робіт на цій території проводити не може, оскільки ДП «СЛАП «Здолбунівський держспецлісгосп», яке займалося там вирубкою дерев, перебуває у стані реорганізації.



Під час зустрічі порушили і проблему незаконної вирубки та продажу ялинок і сосен напередодні Нового року. За словами лісівників, розпізнають «легальні» новорічні дерева за спеціальними пластиковими бирками чи самоклейними стрічками зі штрих-кодами, за допомогою яких можна перевірити законність походження дерев через мережу Інтернет. Легально зрубана ялина розміром один метр повинна коштувати 65-70 грн. Якщо за новорічне дерево просять 30-40 грн., і на ньому немає бирки з штрих-кодом, отже, його зрізали незаконно. Хоч лісівники стверджують, що боротися з масовою вирубкою ялин та сосен перед новорічними святами важко. Адже штрафи за такі порушення мізерні – від 5 до 10 не­оподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто 85-170 грн.

Під час засідання йшлося також про надходження від сплати податків до бюджетів усіх рівнів лісогосподарськими підприємствами району, про що розповіла начальник Здолбунівського відділення Рівненської ОДПІ ГУ ДФС у Рівненській області Руслана Мичка. У ході обговорення перший заступник голови Здолбунівської РДА Леонід Власюк запропонував провести рейд місцевими пилорамами. А очільник Здолбунівської РДА Сергій Кондрачук висловив побажання організувати таку зустріч ще раз вже у наступному році.

Ірина САМЧУК.