Перерахунок пенсії

З 1 грудня 2016 року відповідно до Закону України від 25.12.2015 року № 928 «Про державний бюджет України на 2016 рік» у зв’язку зі збільшенням розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (1247,00 грн.), Пенсійним фондом проведено перерахунок пенсій, обчислених відповідно до статті 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», а також надбавок і підвищень до пенсій, розміри яких визначають від прожиткового мінімуму. Розмір підвищення кожному пенсіонеру розраховується індивідуально.

з 1 грудня 2016 року відбулося підвищення:

- мінімальних розмірів пенсій;

- мінімальних розмірів пенсій по інвалідності внаслідок аварії на ЧАЕС, щомісячної державної адресної допомоги інвалідам з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС;

- мінімальних розмірів пенсій шахтарям;



- пенсій за особливі заслуги відповідно до Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною»;

- підвищень, передбачених Законом України «Про жертви нацистських переслідувань»;

- щомісячної державної адресної допомоги на догляд інвалідам війни та учасникам бойових дій;

- надбавки за понаднормовий стаж роботи;

- надбавки особам, які мають статус Почесного донора України;

- надбавки на утриманців відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб».

Не перераховуються з 1.12.2016 року:

- пенсії працюючим пенсіо­нерам;

- підвищення дітям війни;

- додаткова пенсія учасникам аварії та потерпілим внаслідок аварії на ЧАЕС;

- пенсії за віком за відсутності повного страхового стажу.

Не зміниться розмір пенсії для громадян, у яких в складі пенсійної виплати є:

- індексація;

- щомісячна державна адресна допомога, передбачена постановою Кабінету Мініс­трів України № 265 до суми 949,00 грн.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання виплати пенсії», прийнятої 21.12.2016 р. Пенсійним фондом України, 26-29 грудня поточного року проведено фінансування кош­тів для виплати пенсії за січень 2017 року за датами виплати з 4 по 15 число в межах наявних коштів Фонду, через рахунки одержувачів у банках - за датами виплати по 15 січня 2017 року включно, через національного оператора пош­тового зв’язку - за датами виплати по 10 січня 2017 року включно.

Наталія ЛЕЩЕНКО,

заступник начальника управління Пенсійного

фонду України у Здолбунівському районі.