Щоб працювати так, як у Європі

У Німеччині до корів ставляться як до соціальних тварин.

Фото з «Facebook» Михайла Корилкевича.

Якість та ціна молочної продукції вітчизняного виробництва, тенденції молочного ринку, державна підтримка аграріїв – ці та інші питання обговорили 8 грудня учасники засідання кластера «Натуральне молоко».

Організатори заходу - ТОВ «Укрмілкінвест» - зібрали працівників аграрного сектора Західного регіону, щоб об’єднатися задля захисту інтересів виробників молока, обмінятися важливою інформацією, досвідом та новими ідеями.

Тим паче, що новин, якими варто поділитися, справді є чимало. Михайло Корилкевич, засновник кластера, нещодавно повернувся з двотижневої навчальної поїздки до Німеччини, де проходив курси підвищення кваліфікації управління стадом та розведення ВРХ на тамтешній фермі. Тож поділився з присутніми враженнями про найцікавіші моменти організації виробництва молока за кордоном. Цікаво, що до корів там ставляться як до соціальних тварин, у яких є почуття та потреби мати комфортні умови життя у стаді та стійлі. Тому й результати отримують відповідні: виробництво молока у Німеччині сягає 10 тисяч літрів на корову в рік.



Виробники молока мають усі підстави для того, щоб намагатися збільшувати кількість надоїв. Адже, за прогнозами, попит на молоко зростатиме щороку на 2 %, розповіла маркетолог МПП «Монстера» Юлія Радчук. І вже у найближчі роки у світі його ціна становитиме 41 дол. за 100 кг.

Утім, українським виробникам на таку ціну розраховувати не доводиться. Хоч останнім часом вона дещо зросла – нині за 1 кг молока переробники платять виробникам 7.10 грн. Останні ж доводять, що ставляться до своєї справи з ентузіазмом. Як розповів начальник відділу агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Здолбунівської РДА Леонід Дмитрук, у середньому по району виробництво молока становить 4610 кг на корову в рік. Найвищий показник зафіксовано у ПСП «Хлібороб» – 5400 кг. А от в домашніх господарствах кількість голів ВРХ скорочується: у порівнянні з минулим роком її кількість зменшилася на 1004 особини.

Виробники молока сподіваються на те, що ця галузь у нашій країні таки стане прибутковою. Тому об’єднуються, щоб запозичувати досвід один в одного, а також спробувати втілити у життя те, що вдається побачити у наших європейських сусідів.

Ірина САМЧУК.