Шанс проявити себе

Минулої суботи, 10 грудня, в актовій залі Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 6 відбувся вже традиційний для нашого району щорічний конкурс юних ерудитів-четвертокласників «Найрозумніший». Для участі у ньому цього разу прибуло двадцять сім хлопчиків та дівчаток, які представляли міські, сільські та селищний навчальні заклади, а також чимало вболівальників.

Оцінювало відповіді конкурсантів компетентне журі у складі досвідчених вчителів - Ганни Олександрівни Полюхович і Олени Георгіївни Мартинюк (ЗОШ І ст. № 7), Валентини Борисівни Дубель (ЗОШ І-ІІІ ст. № 3), Любові Володимирівни Устянук (Мізоцький НВК) та Наталії Олександ­рівни Кокоч (ЗОШ І-ІІІ ст. № 6), яке очолила засновниця конкурсу, методист райметодкабінету Світлана Іванівна Батьковець.

Ще до початку змагань ерудитів присутнім у залі свою творчість представили учні 4-В (класний керівник і ведуча програми Юлія Василівна Мельник) ЗОШ І-ІІІ ст. № 6 - зіграли сценку «Сім’я». Додав усім гарного настрою, звеселивши майстерним виконанням дотепних гуморесок Павла Глазового, і переможець районного конкурсу «Поліські пересмішники», учень ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 та, до речі, один з тих, хто трохи згодом змагався за звання «Найрозумніший-2016», Андрій Шарафан. Згодом відбувся й призовий конкурс для вболівальників.

Оплесками глядачі дякували юним артистам і так само, дружно аплодуючи, зустрічали конкурсантів. А їм у першому турі потрібно було письмово відповісти на двадцять запитань. Шість юних ерудитів, яким це вдалося найкраще і які, відповідно, набрали найбільше балів, пройшли у другий тур. Були це Андрій Шарафан, Юлія Коломис (Мізоцький НВК), Анастасія Кащук (Новомильська ЗОШ І-ІІ ст.), Олена Савчук (Миротинська ЗОШ І-ІІ ст.), Валерія Межевич (ЗОШ І-ІІІ ст. № 1) та Михайло Нижник (Здолбунівська гімназія).



У другому турі кожен з цих школярів відповідав на двадцять запитань з певної галузі знань - читання, математики, української мови, природознавства, спорту чи мистецтва. З якої саме, кожен учень обрав сам. І тут, як відзначали члени журі, результати у всіх шести конкурсантів були досить високими. Але й лідери одразу визначились. Отож, до трійки фіналістів потрапили Андрій Шарафан, Михайло Нижник і Юлія Коломис. Між ними в ході конкурсу «Блискавка» і розгорнулась основна боротьба за перемогу та призові місця. Можна сказати, що тут свою роль зіграли і знання, і везіння, і уважність конкурсантів. Адже хтось, відповідаючи правильно на складні запитання, не дав відповіді на значно простіші. Хтось розхвилювався й забув те, що насправді знав. Комусь щастило на легкі запитання. І все ж переможець та володарі призових місць визначились у чесному і доброзичливому інтелектуальному змаганні.

У підсумку перше місце в районному конкурсі і звання «Найрозумніший-2016» виборов учень Здолбунівської гімназії Михайло Нижник (вчитель Світлана Олександрівна Зуйкова), друге місце посіла учениця Мізоцького НВК Юлія Коломис (вчитель Галина Миколаївна Бондарчук), а третє - Андрій Шарафан (вчитель Світлана Василівна Конд­ратюк) із ЗОШ І-ІІІ ст. № 3. Ці діти отримали в подарунок чудові призи від спонсорів, а переможець - ще й смачнючий торт. До слова, даруночки від благодійників отримали й усі інші конкурсанти.

- Приємно, що дітки продемонстрували сьогодні досить високий рівень знань, ерудованості загалом. Звісно, вони для цього багато працювали. Знаю, що ці хлопчики й дівчатка дуже багато читають, і не лише художньої літератури, а й науково-популярної, довідкової. Крім того, здобутки цих учнів значною мірою є результатом копіткої роботи їхніх батьків і вчителів. Участь у конкурсі «Найрозумніший» для старанних, здібних і ерудованих діток є гарною нагодою, своєрідним шансом проявити себе, заявити про свій потенціал. Аналізуючи протоколи конкурсу за понад десять років його існування, можу впевнено сказати, що для багатьох школярів, чиїми успіхами нині пишається не тільки Здолбунівщина, саме «Найрозумніший» став стартом до високих здобутків у навчанні чи творчості. Тож обов’язково проводитимемо наш конкурс і в наступному році, - відзначила Світлана Батьковець.

Що ж, тоді школярикам, які зараз у третьому класі, та їхнім наставникам варто вже зараз починати підготовку.

Ольга ЯКУБЧИК.