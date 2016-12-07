Розуміти людей інших культур

вчилися восьмикласники Мізоцького НВК

Під час втілення проекту «Міжконфесійний діалог».

Не всі жертви фашизму були євреями, але всі євреї були жертвами фашизму.

Елі ВІЗЕЛЬ, ізраїльський письменник, лауреат

Нобелівської премії.

Українське суспільство є поліетнічним та багатокультурним. У формуванні політичного, історичного, соціального та культурного простору України беруть участь усі народи, які проживають на теренах держави – українці, поляки, кримські татари, росіяни, вірмени, євреї та багато інших національних спільнот і меншин. Саме тому страшна сторінка історії винищення єврейських громад, на жаль, є невіддільною складовою історії України.

Восьмикласники Мізоцького НВК досліджували тему «Трагедії Бабиного Яру». Вона є особливо щемливою для мізочан, оскільки ми маємо й свій Бабин Яр. Мабуть, не всі знають, що 14 жовт­ня 1942 року у нашому селищі було розстріляно 3700 євреїв. Ще кілька тисяч людей винищили в наступні дні війни.



Саме тому важливо не тільки зберегти пам’ять про жертв Голокосту, а й не допустити нічого подібного у майбутньому. Адже багато українських містечок має свій Бабин Яр, свою трагічну історію. Ця сторінка літопису нашого селища була од­нією з причин участі учнів 8-Б класу Мізоцького НВК у проекті «Міжконфесійний діалог». Цей освітній проект на Рівненщині втілювала благодійна організація «Благодійний фонд І-ЕС-ДЖЕЙ-ЕФ Східна Європа». Його мета - виховання в учнів загальноосвітніх шкіл пошани до пам’яті єврейської громади, яка проживала на території України, налаштування на міжкультурний та міжетнічний діалог, запобігання проявам антисемітизму та актів вандалізму щодо культурної пам’яті і спадщини єврейського народу.

Проект здійснювали у два етапи. Спочатку учні досліджували тему трагедії євреїв Мізоча, разом з кураторами проекту з Києва відвідали єврейський цвинтар. Другим етапом став підсумок нашого дослідження, а саме виховна година «Трагедія Бабиного Яру у Мізочі». А в якості винагороди «Благодійний фонд І-ЕС-ДЖЕЙ-ЕФ Східна Європа» подарував учням класу екскурсію до м. Рівне, під час якої її учасники відвідали релігійні заклади провідних конфесій Рівненщини, які діють в обласному центрі. Шляхом до Рівного екскурсовод обласного краєзнавчого музею розповідала про історію, побут та традиції єврейських, чеських, українських, польських громад, які колись проживали на наших територіях. Учні відвідали музей бурштину, побували у найстарішому православному храмі міста – Свято-Успенській церкві. Наступною зупинкою став римо-католицький храм Святих апостолів Петра і Павла, де учасники екскурсії познайомилися з ксьондзом. Змістовною була екскурсія в Рівненському обласному краєзнавчому музеї. Наостанок школярі відвідали синагогу на вулиці Шкільній, де поспілкувалися з рабином.

Багатоконфесійність Рівного стала відкриттям для учнів. Виховуючи у дітей здатність до діалогу, сприйняття людей інших культур­и, традицій, розуміння рівності прав та обов’язків усіх громадян, ми будуємо здорове, освічене та культурне суспільство, яке стане запорукою мирного майбутнього для всіх громадян України.

Тетяна КОВАЛЬЧУК,

класний керівник 8-Б класу

Мізоцького НВК.