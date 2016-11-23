Розглянули десять актуальних питань

Під час сесійного засідання.

На позачерговій, дванадцятій, сесії Здолбунівської районної ради сьомого скликання депутати мали розглянути лише десять питань. Однак засідання все ж затягнулося, оскільки не обійшлося без емоцій під час обговорення наболілих «лікарняних» проблем.

Спочатку присутні на засіданні 26 районних обранців швидко та чітко внесли зміни до Програми економічного розвитку Здолбунівського району на 2016 рік та до районного бюджету на 2016 рік, до рішення районної ради «Про перелік об’єктів спільної власності територіальних громад Здолбунівського району та інвентаризацію будівель і споруд об’єктів районної комунальної власності», до районної програми створення місцевого резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій у Здолбунівському районі на 2016-2020 роки. Також депутати ухвалили рішення про доповнення до районної ком­плексної програми профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на 2016-2020 роки.

Підтримали районні обранці і надання згоди на безоплатне прийняття у спільну власність територіальних громад Здолбунівського району клініко-хімічного аналізатора з комунальної власності територіальної громади м. Рівне.



Також проголосували за звернення до Президента України, Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України щодо неприпустимості виборів на окупованій частині Донбасу, ініційоване фракцією ВО «Свобода».

Але найбурхливіші обговорення спричинило фінальне питання - щодо проведення незалежного аудиту фінансово-господарської діяльності Здолбунівської центральної районної лікарні. Проект рішення був підготований за зверненням депутата районної ради Олександра Андріюка. Він переконаний, що проведення такої перевірки дасть змогу об’єктивно розібратися у тому, яким шляхом потрібно йти в процесі скорочення ліжко-місць у ЦРЛ.

У результаті проведення незалежного аудиту фінансово-господарської діяльності Здолбунівської ЦРЛ підтримали 18 депутатів, тому рішення було ухвалено.