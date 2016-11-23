Праця безперервна, як життя

Леонід ДМИТРУК.

Сільські трудівники відзначають професійне свято у благодатну осінню пору, коли завершується збір врожаю та настає пора підсумувати зроб­лене. Сьогодення наше непросте, та День працівників сільського господарства святкуємо з надією на краще. І було б несправедливо не висловити вдячності і пошани людям, які займаються святою, безперервною, як саме життя, працею.

Цьогорічні результати господарської діяльності дають змогу мати впевненість, що, як і раніше, населення району буде з хлібом, м’ясом, молоком. Загалом сільськогосподарськими підприємствами Здолбунівщини за 9 місяців 2016 року було вироблено валової продукції на суму 84,1 млн. грн. Агроформуваннями намолочено 38 тис. тонн зернових та зернобобових культур без кукурудзи та гречки за середньої урожайності 48,4 ц/га. Завершено збирання сої, середня врожайність якої склала 23,9 ц/га. Триває збирання кукурудзи на зерно, середня врожайність її становить 85 ц/га. Найвищих врожаїв зернових культур досягнуто в ФГ «П’ятигірське» (кер. Ю. В. Казмірчук), ФГ «Нива» (кер. О. В. Лапчук), ПСП ПП «Здолбунівське» (кер. П. І. Кравчук).

Успішно господарюють і працівники дрібних агроформувань, які забезпечують населення та соціальні заклади району овочами й картоплею, беруть активну участь у проведенні ярмаркових заходів у м. Рівне та смт Квасилів. Це фермерські господарства «Слід» (кер. С. П. Овдіюк), «Компроміс» (кер. О. В. Болотнюк), «Орхідея-Н» (кер. В. В. Назаревич), «Жнивар» (кер.

А. В. Лук’янчук), фермерські господарства Ю. М. Гураля, А. В. Омельчука.

У тваринницькому комплексі ПСП "Україна".



Восени необхідно не тільки зібрати та зберегти вирощений урожай, а й закласти основи нового. Тож зараз усі трудівники сільського господарства працюють на майбутнє. Під урожай 2017 року господарствами району засіяно 1780 га ріпаком та 3636 га озимими зерновими культурами, а також підготовлено 7 тис. га грунту під весняний посів.

Не може бути повноцінного сільського господарства і без тваринництва. За 9 місяців цього року вироблено 4,5 тис. тонн молока, в середньому по району надій на корову склав 3993 кг, що вище від минулорічного на 422 кг. Було вироблено 4,3 тис. тонн м’яса та 648 тис. шт. яєць.



Нині у господарствах громадського сектора утримують 2000 голів великої рогатої худоби, в тому числі 927 корів та 2553 голів свиней. Найвищою є продуктивність дійного стада в ПСП «Хлібороб» (кер. П. Й. Мосійчук) - 4834 кг, ПСП «Україна» (кер. Г. І. Лукашук) - 3970 кг.

Практично всі господарства району в галузях тваринництва використовують новітні технології вирощування, утримання та годівлі тварин. А в ПСП ПП «Здолбунівське», окрім рослинництва та птахівництва, розвивають свинарство, утримуючи нині майже 2,5 тис. голів.

Станом на 1 жовтня для розвитку агропромислового комплексу району залучено майже 16 млн. грн. інвестиційних коштів. Зокрема придбано технічні засоби для запровадження інтенсивних технологій в галузях рослинництва та тваринництва. Найбільшу суму інвестицій - 9,6 млн. грн. - залучено у ФГ «П’ятигірське».

Напередодні Дня працівників сільського господарства хочу щиро привітати з професійним святом усіх сільських трудівників, які є справж­німи ентузіастами своєї справи, побажати їм міцного здоров’я, доброї погоди, високих врожаїв, сталих цін на сільськогосподарську продукцію. Нехай усі дні вашого життя завжди будуть ясними, ниви - рясними, а дощі - вчасними.

Леонід ДМИТРУК,

начальник відділу агропромислового

розвитку, екології та природних ресурсів

Здолбунівської РДА.