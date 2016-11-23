«Ну що б, здавалося, слова…»

У школах і бібліотеках району відзначили День української писемності та мови

Учні й вчителі Маломощаницької ЗОШ І-ІІ ст. у День української писемності та мови долучилися до Всеукраїнської акції - написання диктанту національної єдності «Україна на зламі тисячоліть». Також у навчальному закладі відбулося свято «Вертайсь, рідна мово, у серце народу», під час якого вчителька української мови і літератури В. В. Новосад нагадала про високу значимість мови в житті кожного народу, зачитала скорботний календар української мови, а бібліотекар Н. Я. Новосад розповіла про життя Нестора-літописця і про виникнення писемності.

Продовженням свята стала конкурсна програма «Знавці рідної мови». Ведуча, вчителька В. В. Лукашук, підібрала цікаві завдання для кількох етапів. Учні 6-9 класів вразили присутніх дотепністю й ерудицією, адже виявились гарними знавцями української мови. Участь у конкурсі-вікторині брали дві команди: «Братерство іменника» (капітан Юрій Парета) та «Мовознавці» (капітан Антоніна Тихончук). Оцінювало відповіді компетентне журі у складі вчителів української мови і літератури Р. М. Чаюк та В. В. Новосад. Перемогу здобула команда «Мовознавці», за що була нагороджена грамотою.

Директор школи Р. М. Чаюк привітала педагогів та учнів зі святом і оголосила подяку усім учасникам та організаторам свята рідної мови.

Надія НОВОСАД,

бібліотекар

Маломощаницької ПШБ.

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У Здолбунівській районній бібліотеці для дітей та юнацтва в День української писемності та мови відбулось одразу кілька масових заходів. Одним з них була літературно-музична композиція «Безцінна спадщина мого народу», підготовлена з учнями 8-А класу (класний керівник Н. Д. Сидорчук) та бібліотекарем міської ЗОШ І-ІІІ ст. № 5 Л. К. Мельничук.



Працівники книгозбірні розповіли про розвиток писемності від давніх часів до теперішніх. Школярі ж декламували вірші українських поетів про мову, брали участь у грі-конкурсі «Мовний всезнайко» - розгадували загадки про рідну мову, згадували прислів’я та приказки, підбирали епітети до слів. Присутні також переглянули документальний фільм «Перші абетки» й ознайомились з книжковою виставкою.

А от користувачі молодшого шкільного віку взяли участь у мовній грі «Народ скаже, як зав’яже».

Ольга ВАЛЬЧУК,

провідний бібліотекар

Здолбунівської

районної бібліотеки для дітей

та юнацтва.

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Дев’ятого листопада, у День української писемності та мови, в Мізоцькій міській бібліотеці відбувся літературний вечір «Ну що б, здавалося, слова…». Його провели працівники названої книгозбірні, селищного будинку культури та керівник клубу за місцем проживання Здолбунівської РДА «Зоресвіт» Ольга Терещенко. На заході були присутні учні та педагоги Мізоцького НВК.

Усі вони із задоволенням слухали розповідь ведучих Ольги Терещенко та Оксани Пальчевської про українську мову, а також вірші і гуморески у виконанні учасників клубу «Зоресвіт».

Відомий український письменник Панас Мирний писав: «Найбільше і найдорожче добро кожного народу - це його мова, ота жива схованка людського духу, його багата скарбниця, в яку народ складає і своє давнє життя, і свої сподівання, роздум, дос­від, почування». Без мови немає народу, тож бережімо цей скарб для прийдешніх поколінь!

Оксана ПАЛЬЧЕВСЬКА,

завідуюча

Мізоцькою міською

бібліотекою.