Зустріч «романтиків»

Під час зустрічі.

Надзвичайних і особливих дітей, які цього літа познайомились і подружились у таборі «Романтик», запросили на гостину працівники Здолбунівського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

Зустріч вийшла теплою і невимушеною. Спочатку діти малювали, грали у шашки, ділились цікавими історіями, розповідали про школу й про те, чого вони навчились і що запам’ятали під час літнього відпочинку. Продовжилось спілкування за чаєм з солодкими смаколиками.

Якраз на дату зустрічі припав день народження одного з її учасників - Арсена. Хлопчину виховує бабуся, а сам він дуже мріє про велосипед. Кожен з присутніх привітав іменинника, щиро побажав здоров'я, хороших друзів, гарних оцінок та здійснення мрій. А ще він отримав у подарунок фотоальбом і по­обіцяв, що зберігатиме в ньому світлини найближчих людей та найприємніших подій. Віримо, що найбільша Арсенова мрія також з часом здійсниться.



До слова, фотографії про літо, поїздки, походи, приємно та корисно проведений час отримали всі «романтики».

Зустріч друзів організували на прохання самих дітей у Здолбунівській районній бібліотеці для дітей та юнацтва. Волонтер і учасник табору Михайло Семенюк проявив ініціативу, узгодив день, місце проведення заходу та запросив друзів. Прийшли майже всі учасники табірної зміни. Директор Здолбунівського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Тетяна Павлова і провідний спеціаліст центру Тетяна Стерник, як і влітку, були цього дня для «романтиків» друзями, вихователями і трішечки мамами.

Свято зустрічі друзів відбулось за підтримки депутата Рівненської обласної ради Владислава Сухляка, який подбав, аби діти мали змогу пригоститися чаєм та солодощами.

За інформацією

Здолбунівського

РЦ СССДМ.