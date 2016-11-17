Розвивати села можна і в скрутні часи -

доводить на ділі очільник Урвенської територіальної громади Лідія Балабат

Якщо село чепурне та ошатне, до тамтешніх дитсадка та школи щоранку вервечкою тягнуться дітлахи, а ввечері у будинку культури та сучасному спортзалі чути гамір, то в такому населеному пункті справді хочеться жити.

Біля ДНЗ «Теремок».

Успішні проекти - користь для села

Саме таке враження склалося в учасників виїзного засідання колегії Здолбунівської райдержадміністрації, яке відбулося 3 листопада на території Урвенської сільської ради. Цього дня гостей зустрічала Урвенський сільський голова Лідія Балабат. У ході огляду об’єктів соціально-культурного призначення, які розташовані та функціонують на території сільської ради, вона охоче розповідала про те, що вдалося втілити у життя в останні роки. Вдалося багато, адже недарма Лідію Михайлівну її колеги з повагою називають «нашим локомотивом». За те, що не лише завжди має багато ідей, але й успішно їх втілює, не випускаючи з уваги тих можливостей, якими можна скористатися, щоб поліпшити життя сельчан.

В амбулаторії сімейної медицини с. Гільча Друга.



Спочатку гості завітали до Гільчанської амбулаторії загальної практики сімейної медицини, яка обслуговує близько 4,5 тис. пацієнтів. Цьогоріч відвідувачам закладу, який діє у будівлі, зведеній на початку минулого століття чехами, стало значно затишніше та тепліше. Адже завдяки перемозі в обласному конкурсі проектів місцевих ініціатив територіальних громад там встановили сучасний твердопаливний котел. Також з районного бюджету профінансували 40 тис. грн. на встановлення 16 енергоощадних вікон.



Твердопаливний котел встановлено також у ФАПі с. Залісся. Як розповів голов­ний лікар Здолбунівського РЦПМД Олег Сумко, нині вже закуплено 23 тонни торфобрикету, тож навіть у холодні зимові дні в медзак­ладах цих сіл буде тепло.

Поблизу Гільчанської ЗОШ І-ІІІ ст., де нещодавно відремонтували дах.



Тверде паливо використовують і для обігріву дошкільного навчального зак­ладу «Теремок», де у 2015 році також було встановлено твердопаливний котел зав­дяки перемозі в обласному конкурсі проектів місцевих ініціатив територіальних громад. Дитячий заклад зараз відвідує 66 дітлахів, яких виховують у комфортних умовах - в садочку енергоощадні вікна, всередині затишно й тепло.

А в 2014 році перемога, отримана у такому ж конкурсі, дала змогу відкрити у селі сучасну спортивну залу, не згірш тих, до яких прихильники фітнесу ходять у містах. У тренажерці - бігова доріжка, орбітрек, велотренажер, силова станція. Словом, усі умови для активних занять спортом. Загалом на облаштування спортивної зали було витрачено 42 тис. грн. Зараз там займаються члени гуртка загальної фізичної підготовки та місцеві жителі, охочі до спорту. Приходять і малі, й дорослі, щиро радіючи тому, що у селі є така чудова зала.

Тим часом у Гільчанській ЗОШ І-ІІІ ст., де нині навчається 240 учнів, тривають роботи з реконструкції даху за кошт обласного та районного бюджетів (відповідно 70 % та 30 %). Зовні сільська школа виглядає зараз, наче нова копійка, хоч є тут і своя ложка дьогтю. Нині в основному приміщенні більшість робіт виконано. Однак під час ремонту даху частину школи підтопило: до дощів впоратися працівники не встигли, тому тепер доведеться робити ремонт у частині коридору, двох класах та в актовій залі навчального закладу.

У сільському спортзалі.

У «господарці» - все гаразд

Після пізнавальної екскурсії учасники виїзного засідання у приміщенні Гільчанського будинку культури обговорили й теоретичні питання, винесені на колегію. Спочатку підбили підсумки роботи галузей господарського комплексу Здолбунівського району за дев’ять місяців 2016 року. Підсумовуючи результати діяльності, перший заступник голови Здолбунівської райдержадміністрації Леонід Власюк розповів про основні показники у цифрах та фактах. Зокрема зазначив про стабільність роботи промислових підприємств і ріст промислового виробництва (130 % до показника минулого року). Згідно зі статистикою, відзначено і ріст середньомісячної заробітної плати штатних працівників району - цей показник складає 3778 грн., пенсійні виплати - 1553 грн.

Цьогоріч в аграрній сфері з метою стабілізації поголів’я ВРХ було втілено програму розвитку тваринництва, відповідно до котрої господарі, які мають трьох і більше корів, отримали по 450 гривень на одну корову. Відшкодовували й кошти за посіви гречки у рамках втілення програми підтримки збільшення обсягів виробниц­тва ярої пшениці та гречки у Здолбунівському районі на 2016-2018 роки.

Понад 70 жителям району вдалося скористатися так званими «теплими» кредитами.

На Здолбунівщині активно здійснюються закупівлі у системі «ProZorro»: станом на 1 жовтня оголошено 46 закупівель на 1,5 млн. грн., економія коштів склала близько 23 тис. грн. «Окупилася» району і діяльність ЦНАПу, який за 9 місяців цього року надав понад 7 тисяч послуг, за рахунок плати за які до районного бюджету надійшло 142 тис. грн.





Нині активно ведеться будівництво кількох об’єктів, які фінансують за рахунок коштів розвитку обласного бюджету. Йдеться про будівництво спортивної зали ДЮСШ (1,6 млн. грн.), реконструкцію покрівлі будівлі Гільчанської ЗОШ І-ІІІ ст. (950 тис. грн.), капітальний ремонт фасаду Здолбунівської гімназії (600 тис. грн.), капітальний ремонт фасадів пологового відділення Здолбунівської ЦРЛ (500 тис. грн.).

- Лише у Здолбунові зараз триває будівництво, реконструкція та ремонти загалом 25 об’єктів, окрім того, що робить міська рада. Тільки прикро, що залишки бюджету ми можемо розподіляти лише за результатами півріччя. Спочатку відбувається виготовлення проектно-кошторисної документації, експертизи, тож будівельні роботи розпочинаються тільки восени. Але як би не було, кошти потрібно не лише освоювати, а й робити усе якісно, - резюмував голова Здолбунівської РДА Сергій Кондрачук.

Перерахунок пенсій і стабільний бюджет

Пенсіонерам же варто чекати перерахунку виплат. Розповідаючи про стан напов­нення бюджету управління Пенсійного фонду України в Здолбунівському районі, погашення існуючої заборгованості платників зі сплати обов’язкових платежів та стан виплати пенсії, начальник цього управління Світлана Жовтанюк зазначила, що нині мінімальна пенсія складає 1130 грн., проте у грудні її перерахують, і окремим пенсіонерам підвищать в середньому на 70 грн. Однак перерахунок стосуватиметься не всіх. Зокрема на тих, хто не має повного стажу або ж отримує пенсію, більшу за мінімум, очікуватиме лише незначне підвищення. Тому не дивно, що після перерахунків виникає чимало питань.

- Зараз 90 % пенсіонерів району отримують пенсію в межах 1200 грн., хоч середня пенсія складає понад 1500 грн. за рахунок тих, хто має підвищені виплати, - зазначила Світлана Жовтанюк.

Тим часом у бюджетному процесі ситуація за 9 місяців 2016 року є стабільною - бюджет збалансований, усі заплановані показники виконано і навіть перевиконано. Як проінформував начальник фінансового управління райдержадміністрації Володимир Нечипорук, за затвердженого районною радою планового показника 32,5 млн. грн. до бюджету надійшло 37,9 млн. грн., що на 11,2 млн. грн. більше, ніж у відповідний період минулого року. До бюджетів органів місцевого самоврядування надійшло 25 млн. грн., що майже на 10 млн. грн. перевищує минулорічний показник за цей же період. Остаточні результати виконання бюджету будуть підсумовані вже по завершенні бюджетного року.

Начальник відділу «Здол­­бунів­ське бюро правової допомоги» Рівненського місцевого центру надання вторинної правової допомоги Людмила Каштан проінформувала про особливості доступу до правової допомоги, наголосивши, що до цієї установи з метою отримання юридичних консультацій можуть звертатися усі громадяни.

А заступник директора Здолбунівського районного центру зайнятості Оксана Шнайдер презентувала послуги, що надаються службою зайнятості та Рівненським центром професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості, розповіла про особливості соціального захисту і шляхи вирішення проблем працевлаштування вимушено переміщених осіб та демобілізованих учасників АТО. Згадала доповідач і про те, що з 1 листопада розпочалася процедура ліквідації Здолбунівського РЦЗ як юридичної особи. Наразі невідомо, як саме надалі працюватиме установа. Однак Оксана Шнайдер запевнила, що РЦЗ у районі обов’язково діятиме і надаватиме соціальні послуги.

Насамкінець учасники засідання подякували господарям за гостинність. До слова, до Урвенської сільської ради завітали й четверо сільських голів з Березнівщини - перейняти досвід того, як, попри скрутні часи, можна залучати до сіл кошти з інших бюджетів та вдосконалювати інфраструктуру населених пунктів.

Марина СТЕПАНЮК.

Фото автора.