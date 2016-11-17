Доброчинні акції у Мізоцькому НВК

Під гаслом «Милосердя і доброта починаються з тебе!» проходили у Мізоцькому НВК доброчинні акції «П’ять картоплин» і «Допоможи воїнам АТО». Учні закладу та їхні батьки активно відгукнулись на заклик долучитися до участі у цих заходах. У результаті було зібрано 2031 кг овочів.

Разом з медичною сестрою Товариства Червоного Хреста України М. Р. Юрчук члени учнівського самоврядування НВК роздали людям похилого віку в Мізочі 900 кг картоп­лі. Крім того, школярі одноголосно вирішили передати 1131 кг овочів у військову частину, в якій служив у зоні АТО наш земляк Сергій Шолудько.

Найактивнішими учасниками акції стали учні 3-Б класу (кл. кер. Л. В. Устянчук), 1-А класу (кл. кер. М. І. Овдіюк), 6-А класу (кл. кер. Н. В. Поліщук) та 6-Б класу (кл. кер. Г. В. Тимощук).

Проведення благодійних акцій дає учням змогу усвідомити, що творити хороші й важливі справи має і може не хтось інший, а вони самі.

Любов БОНДАР,

заступник директора з виховної роботи

Мізоцького НВК.