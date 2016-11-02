Сільський клуб - осередок духовності та дозвілля

Народний аматорський хор Здолбунівського РБК співає для учасників засідання.

Під час виїзного засідання координаційно-консультативної ради при голові Здолбунівської районної ради йшлося про делеговані повноваження органів місцевого самоврядування в галузі культури. Були і теорія, і практика: учасники заходу не лише дізналися про чимало корисних аспектів, які згодом згодяться їм у роботі, а й переконалися, що у сфері культури в нашому краї є ким і чим пишатися.

Те, що саме з сільського клубу бере початок джерело творчості, яке згодом впадає у велику ріку української культури, розуміють усі, хто бував на виступах місцевих аматорських колективів, бачив вироби народних майстрів чи насолоджувався творами наших митців. Клуби й справді є закладами, які сприяють оздоровленню морального клімату на селі, відкриттю нових талантів та залученню молоді до активного дозвілля. Тож спочатку начальник відділу культури та туризму Здолбунівської РДА Елеонора Стеценко розповіла присутнім про особ­ливості управлінських векторів у галузі культури. По тому директор Здолбунівського РБК Валентина Теребійчук представила презентацію, присвячену основним правовим засадам роботи клубних закладів.

Традиційно основною в діяльності клубів залишається гурткова робота, проведення культурно-масових заходів та виконання господарчих функцій. Нині на Здолбунівщині функціонує 36 клубних закладів, у яких діє 182 клубних формування, з них 93 - для дітей, налічується 14 колективів художньої самодіяльності, які мають звання «народний аматорський», 6 - «зразковий». Загалом у клубних установах задіяний 101 працівник. Методичним центром для них є Здолбунівський РБК. Клубні працівники також мають змогу поспілкуватися й обмінятися досвідом, збираючись на репетиціях та виступах народного аматорського хору Здолбунівського РБК. Цей хоровий колектив бере активну участь у святкових заходах, фестивалях, де займає почесні місця. До слова, хористи підтвердили свою майстерність, подарувавши зворушливі пісні учасникам заходу. Інші творчі колективи також не пасуть задніх, гідно представляючи наш край на обласних та всеукраїнських конкурсах і фестивалях.

Завідувач клубу с. Новомильськ Олексій Луцишин (на фото - перший зліва) зустрічає гостей.



Однак очільникам сільських громад потрібно враховувати й інші важливі аспекти діяльності у галузі культури. Наприклад, щодо охорони культурної спадщини на території сільських рад, про що присутніх проінформував старший науковий працівник Рівненського обласного краєзнавчого музею Олексій Войтюк. На обліку у Здолбунівському районі перебуває зараз близько 90 пам’яток культурної спадщини, не враховуючи нововиявлених. Щоб з’ясувати, які саме пам’ятки на території сільради мають такий статус, спеціаліст порадив сільським головам звертатися в управління культури і туризму Рівненської ОДА. А також усіляко дбати про те, щоб зберегти культурну спадщину для нащадків.

Копитківський сільський голова Петро Ворон (на фото - перший справа)

з учасниками семінару на місці спорудження нового ДНЗ.

По тому учасники засідання координаційно-консультативної ради перейшли до практичної частини семінару. Розпочали з екскурсії до Здолбунівського районного історико-краєзнавчого музею, яку провів його директор Олег Тищенко. Перебуваючи у залі, присвяченій Небесній Сотні та героям АТО, усі вкотре гостро усвідомлювали сумну істину: доки у нашому краї триває пов­сякденне життя під мирним небом, там, на Сході, гинуть молоді хлопці…

Під час екскурсії у Здолбунівському районному історико-краєзнавчому музеї.



Далі - дорога до Новомильська, де у тамтешній ЗОШ І-ІІ ст. усіх привітно зустріла директор закладу Тетяна Болба. Подякувавши за підтримку Копитківському сільському голові Петрові Ворону, вона розповіла про роботу школи, зазначивши, що незважаючи на невелику наповненість класів, діток у селі більшає. Тож там дуже чекають, поки збудують новий дитсадок.

Роботи з будівництва ДНЗ тим часом тривають. На вулиці - огороджений майданчик, великі купи землі, якою вирівнюватимуть територію.

- Коли зрізали старі дерева на місці майбутнього дитсадка, дехто шкодував їх. А з’ясувалося, що усі вони були з дуплами всередині, аварійні, - розповів Петро Ворон.

Цьогоріч на будівництві заплановано освоїти 3,075 млн. грн., а загалом вартість об’єкта складе майже 17 млн. грн. Тож і місцеві жителі, і районна влада сподіваються, що й у наступному році фінансування робіт не припинять.

Діють у Новомильську також клуб і спортивна кімната. Завідувач клубу Олексій Луцишин, який працює там з 1968 року, запевнив, що у закладі постійно відбувається бурхлива діяльність. Гурткова робота, дискотеки, спортивні ігри - шашки, більярд, теніс. Одне слово, молоді є чим зайнятися.

Згадали гості й про древню історію с. Новомильськ, його легенди та сьогодення. Легенд є багато, і вони таємничі та захопливі. Сьогодення ж пов’язане з розповідями про скарби, які досі шукають архео­логи-аматори, вкопуючись на Дівич-горі углиб на кілька метрів.

- Нехай би приїхали до нас археологи-науковці, провели розкопки, тоді й експонати для нашого історико-краєзнавчого музею знайшлися б, - резюмував Олексій Луцишин.

Завершилася практична частина засідання у с. Копиткове, де гості ознайомилися з роботою тамтешніх ЗОШ І-ІІІ ст. та ДНЗ «Сонечко», побували у будинку культури. І, звісно, отримали не тільки багато вражень, але й досвід, який неодмінно згодиться їм у роботі.

Марина СТЕПАНЮК.