Пам’ятаючи про героїв

Цьогоріч у День захисника України на Здолбунівщині вшановували

пам’ять полеглих бійців і дякували тим, хто повернувся з фронту живим

Вранці 14 жовтня у храмах району священики з парафіянами молилися за Україну та її захисників. Потім керівники району та міста разом з небайдужими громадянами поклали квіти до пам’ятних місць і могил борців за незалежність нашої держави.

Згодом, під час заходу «Героям слава!» у Здолбунівському РБК, з вдячністю вручали квіти матерям загиблих бійців і з болем згадували час, коли фактично одне за одним в район доставляли тіла полег­лих воїнів. А вони, наші герої, дивилися у зал зі світлин на сцені...

- Найважчим було сповіщати рідним бійця про його загибель. Це нестерпно, коли на порозі тебе зустрічають маленький хлопчик та молода жінка з дитинкою у візку, а ти маєш сказати їм ці страшні слова, - пригадує голова Здолбунівської РДА Сергій Кондрачук.



Згадали тоді кожного з п’ятнадцятьох загиблих земляків. Їхні щирі погляди і відважні посмішки, величезне бажання жити і боротись з російським окупантом до кінця.

Двох героїв посмертно відзначили державними нагородами. Василя Жука - пам’ятним нагрудним знаком «93 окрема гвардійська механізована бригада». Юрія Дацюка - відзнакою командира 80-ї окремої десантної штурмової бригади. Вручили їх матерям бійців.

Нагороджували і демобілізованих воїнів. Медалі «Захиснику Вітчизни» отримали Іван Петрук та Михайло Педченко.

Жахіття війни присутнім показали за допомогою фотографій. Згоріла дощенту машина. Прошитий кулями стовбур дерева. Бійці, яких через годину після зйомки не стало... Ці кадри вразили реалістичністю і розбурхали душі.

Демобілізований воїн Сергій Гридін з вдячністю згадав тих, хто весь час підтримує бійців у зоні бойових дій, а також побажав своїм побратимам не втрачати друзів і цінувати близьких:

- Вони вірять, що ви повернетесь. Вони прощають вам нервові зриви, гострі слова, здатні заспокоїти, коли ви вночі схопюєтеся і починаєте шукати автомат, якого вже давно не маєте.

Лунали зворушливі й до щему емоційні пісні. Особливо чуттєвими були виступи наймолодших артистів - з ДНЗ «Ладоньки» та зразкового вокального ансамблю «Іскринка» Здолбунівського міського клубу разом з Іриною Мельник.

Того ж дня окремі здолбунівчани вирушили до інших міст. Зокрема до Києва, щоб разом з сотнями патріотів-однодумців узяти участь у «Марші нації».

Ірина САМЧУК.