Дороги, надбавки та шкільний автобус

Про це йшлося під час десятої сесії Здолбунівської райради сьомого скликання

На засіданні сесії депутати протягом кількох годин встигли розглянути понад тридцять питань. Працювали злагоджено, оскільки більшість питань попередньо виносили на розгляд постійних комісій райради.

Насамперед депутати підтримали звіт про виконання районного бюджету за 9 місяців 2016 року, а згодом – внесли зміни до районного кошторису. Як повідомив начальник фінансового управління Здолбунівської РДА Володимир Нечипорук, доходи до бюджету за вказаний період склали близько 230 млн. грн., видатки – понад 218 млн. грн. Отже, бюджет є збалансованим та виконується згідно з розписом і планом видатків. Це підтверджує і той факт, що нині, на відміну від попередніх років, збільшився фонд бюджету розвитку. У ході розгляду в депутатів виникло єдине питання: чи отримають надбавку за престижність праці освітяни району? З’ясувалося, що нині у ряді шкіл вже виплачують цю надбавку за рахунок тієї економії коштів з освітньої субвенції, яку зуміли забезпечити у навчальних закладах. За результатами року весь резерв коштів освітньої субвенції буде спрямовано на виплати освітянам, їх розпочнуть проводити уже в жовтні. До того ж цьогоріч виділяли значні суми на освітянську галузь і з районного бюджету.



- Якщо проаналізувати фінансування матеріального забезпечення шкіл в деяких інших районах, то у нас ситуація є значно кращою. Ми виділяємо чимало коштів саме на забезпечення навчальних закладів, - резюмував голова Здолбунівської районної ради Олег Дацюк.

По тому районні обранці заслухали інформацію заступника керівника Здолбунівської місцевої прокуратури про стан законності, боротьби зі злочинністю на території Здолбунівського району, розглянули хід виконання кількох районних програм.

Обговорюючи Програму ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування на території Здолбунівського району на 2016-2020 роки, депутати включили у цей перелік дорогу Стара Мощаниця – Мізоч – Дермань. Однак зрозуміло, що на капітальний ремонт згаданого шляху найближчим часом розраховувати не доводиться. Утім, на сесії депутати виділили 280 тис. грн. на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт автомобільної дороги Здолбунів – Глинськ – Стеблівка, а також кошти на проведення поточних ремонтів деяких шляхів.

Погодили депутати і призначення керівників. Михайло Гарбовський відтепер працюватиме на посаді директора Здолбунівської дитячо-юнацької спортивної школи Здолбунівської районної ради. Інна Миронюк і надалі очолюватиме Здолбунівську централізовану систему публічно-шкільних бібліотек. А на посаду директора Копитківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. погоджено призначення Лариси Василюк.

Чи не найбільше емоцій у залі спричинило обговорення питання про звернення депутатів райради до Рівненських ОДА та обласної ради щодо придбання шкільного автобуса для організації підвезення учнів реорганізованої Старомощаницької ЗОШ І ст. до Білашівського НВК. Ситуація склалася сумна і неприємна: реорганізацію Старомощаницької школи проведено, а семеро учнів середніх класів, яких мали забезпечити підвезенням до школи ще до початку навчального року, продовжують добиратися туди пішки або громадським транспортом. Щоб придбати шкільний автобус, Здолбунівська районна рада виконала свою частину зобов’язань, виділивши 396 тис. грн. з районного бюджету (30 % від необхідної суми). Однак автобус для Білашівського НВК досі не закуплено, оскільки процес «загальмувався» на рівні області.

Проте відповідей на питання про причини цього депутати не почули. Адже в управлінні освіти та науки РОДА запрошення на сесійне засідання Здолбунівської райради проігнорували. Та батьки сімох старомощаницьких школярів сподіваються, що ситуація таки зміниться, і в області усвідомлять, що це означає – щодня взимку добиратися кілометри шляху через кучугури снігу. Наразі депутати райради підтримали згадане звернення та сподіваються, що на нього таки відреагують.

Наостанок керівники району та депутати вислухали обурення присутніх на сесії пенсіонерів з приводу недотримання перевізниками обіцянок щодо безкоштовного перевезення кількох пенсіонерів на рейс. Питання досі залишається відкритим, тож пенсіо­нери-активісти, вочевидь, продовжуватимуть відстоювати власні права.

Марина СТЕПАНЮК.