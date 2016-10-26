І враження, і подарунки

«Дуже-дуже сподобалося!» - ділилися враженнями задоволені школярики-першачки, повернувшись з перегляду вистави-гри «Бармалей» у Рівненському обласному академічному театрі ляльок. Поїздка відбулася у рамках акції «Першокласник», організованої Здолбунівським районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Цю акцію з ініціативи директора центру Тетяни Павлової у нашому районі організовують щорічно вже понад десять років.



- Ми традиційно восени запрошуємо на наше свято дітей вразливих категорій сімей. Оскільки у країні нині війна, в останні роки долучаємо до заходу й першокласників, батьки яких демобілізовані з зони АТО або зараз захищають Україну, а також дітей вимушених переселенців. Хочеться хоч якось підтримати цих дітей та подарувати їм радість, - розповіла Тетяна Павлова.

Після вистави юні мандрівники побували у сесійній залі та посиділи на місцях депутатів Здолбунівської районної ради; обмінялись враженнями від побаченого і почутого; вивчили скоромовку; подякували один одному і старшим друзям, які у цей день були для них мамами, – провідним спеціалістам Цент­ру Тетяні Стерник та Ользі Кухарчук.

Перегляд цікавої вистави відбувся за кошти депутата Рівненської обласної ради Владислава Сухляка. Транспортне обслуговування забезпечила Здолбунівська райдержадміністрація. Сюрпризи у вигляді солодких подарунків та канцелярського приладдя, які отримав кожен маленький гість, передали Здолбунівська райспоживспілка (голова правління – Оксана Солтис-Шолудько) та Здолбунівський РЦ СССДМ.

Дітлахи поводилися стримано та слухняно. Навіть на дитячій виставі почувалися дорослими й поважними, адже вони уже - першокласники!

Марина СТЕПАНЮК.