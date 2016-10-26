Честь і слава воїнам відважним!

На Здолбунівщині відбулися заходи, присвячені Дню захисника України

Під час заходу в 4-В класі Здолбунівської ЗОШ I-III ст. № 6.

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Напередодні Дня захисника України в актовій залі ДНЗ «Здолбунівське вище професійне училище залізничного транспорту» відбувся тематичний вечір «Україно! Честь і слава синам твоїм». На захід завітав П. О. Солтис - учасник двох революцій, воїн-доб­роволець, який воював понад рік у складі 44-ї окремої артилерійської бригади. Він презентував присутнім свою книгу «370 днів у камуфляжі». До виступу автор підготував презентацію з кадрами реальних подій, світлинами захисників - його побратимів. Невимушеним був діалог між учнями та гостем. Щирі слова Петра Олеговича про відданість та патріотизм не залишили байдужими учасників заходу. А заступник директора навчального закладу О. В. Трало звернулася до гостя зі словами вдячності за цікаву зустріч.



Виступи бібліотекаря училища І. Л. Трачук та бібліотекарів Здолбунівської ЦРБ С. О. Живюк та Є. А. Самолюк переплелись з переглядом відеороликів та кліпів про справжніх героїв нашої країни.

Згадали під час вечора і про випускників ВПУЗТ, які стали мужніми захисниками України в наші дні, виконували свій інтернаціональний військовий обов’язок раніше. На жаль, п’ять з наших випуск­ників, перебуваючи на різних фронтах, загинули і пішли у Вічність. Але ми завжди пам’ятатимемо про них. Честь і слава вам, захисники Вітчизни!

Олена ТРАЛО,

заступник директора ДНЗ «Здолбунівське ВПУЗТ».

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У Маломощаницькій ЗОШ І-ІІ ст. відбувся патріотичний захід «Покрова молитви, Покрова повстання». На свято запросили учасника бойових дій на Сході України, автора книги «370 днів у камуфляжі» Петра Солтиса. Зустріч була теплою і зворушливою, під час неї панувала атмосфера патріотизму та довіри.

Школярі, вчителі й інші працівники нашого навчального закладу почули з вуст патріота-захисника чимало правдивої інформації про війну. З глибоким болем він ділився спогадами про пережите в зоні АТО. Наголосив, що його бойові побратими своїм прикладом та вчинками довели любов до Батьківщини. Пет­ро Олегович продемонстрував присутнім документальний фільм та повідав історію написання своєї книги. Відповідаючи на численні запитання учнів, він намагався доступно розповісти школярам про життя на вій­ні, про все, що цікавило дітей. Про воєнні будні говорив зі сльозами на очах, а в залі стояла тиша... Усі ми були вражені розповідями воїна, емоції переповнювали душі.

Петро Олегович щиро дякував дітям за те, що вони морально підтримують захисників своїми листами, малюнками й оберегами. За його словами, ця підтримка надзвичайно важлива для воїнів. А педагоги та учні, в свою чергу, з шаною висловили вдячність за мужність учаснику АТО. Саме такі патріоти, як Петро Солтис і його побратими, піднімають з руїн нашу армію, бережуть честь і славу України.

Надія НОВОСАД,

бібліотекар

Маломощаницької ПШБ.

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Напередодні Дня захисника України у Будеразькій публічно-шкільній бібліо­теці відкрили тематичну книжкову виставку «День захисника України - свято мужності, благородства і честі». Також у шкільному фойє діяла виставка «Козацькому роду нема переводу». Завідуюча публічно-шкільною бібліотекою Т. П. Ліщинська, щоб донести школярам інформацію про славетні подвиги козаків, організувала для учнів конкурс «Згадаймо славу, що в пісню перейшла».

Тамара ЛІЩИНСЬКА,

завідуюча ПШБ

с. Будераж.

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Тринадцятого жовтня у Мізоцькому будинку культури відбувся святковий концерт «Героям слава» за участю творчих колективів селища. На початку заходу у виконанні вокального ансамблю «Мізоцькі переливи» прозвучала відома пісня «Ой, у лузі червона калина». По тому Хвилиною мовчання присутні вшанували пам’ять загиблих воїнів-земляків Тараса Якимчука та Сергія Шолудька.

З вітальним словом до громади звернувся селищний голова Мізоча Богдан Похилюк, а присутній на святі депутат районної ради Олександр Андріюк вручив учасникам АТО квіти та грошові премії. Вихованці Мізоцьких школи-інтернату та НВК теж дарували квіти воїнам.

У рамках концертної програми звучали пісенні дарунки від Ігоря Мислінчука, Ірини Голуб та Богдани Дорощук, Андріана Гаркавого. Зворушили усіх виступи вокального ансамблю «Глорія», вокального ансамблю викладачів і тріо бандуристів музичної школи, вокального тріо школи-інтернату «Кришталеві роси». Чудові танцювальні композиції виконали учасники танцювального колективу «Надія» (кер. Н. Одарчук) Мізоцького будинку школярів та молоді. Проникливо і зворушливо провели свято М. Овдіюк та Н. Поліщук.

Працівники Мізоцької міської бібліотеки представили дві книжково-документальні виставки: «На сторожі миру наші земляки» та «Трагічні сторінки в історії Мізоча».

Будьмо ж гідними великої слави героїв України!

Світлана ДЕНИЩУК,

в. о. директора

Мізоцького БК.

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Виховний захід для дітей, приурочений до свята захисників України, відбувся у 4-В класі (класний керівник Ю. В. Мельник) нашої рідної Здолбунівської ЗОШ I-III ст. № 6.

До участі у заході були запрошені двоє воїнів АТО. З проникливим, сповненим пат­ріотизму, вітальним словом до присутніх звернувся наш земляк, боєць АТО Петро Солтис.

Четвертокласники розігрували сценки, декламували вірші, співали пісні, виконали патріотичний танець. Ці виступи не залишили байдужим жодного з глядачів. Особ­ливо ж зворушила усіх пісня «Мамо, не плач», яку виконала вчителька наших діток Юлія Василівна.

Лунали під час заходу й слова вдячності усім захисникам Батьківщини, усім, хто, не шкодуючи свого життя, відстоює територіальну цілісність нашої держави. Приємно, що діти, готуючись до свята, виготовили вітальні листівки для батьків та наших мужніх воїнів.

Стало зрозуміло, що для нас, українців, 14 жовтня - не тільки християнське і державне свято, це день, який символізує боротьбу нашого народу за право бути вільним, невмирущість його героїчних традицій, зв’язок поколінь. І наш святий обов’язок - неухильно дотримуватися заповідей предків, берегти здобуте у важкій боротьбі, молитися за мир, бути справжніми патріотами України і виховати такими своїх дітей.

Руслана КОВАЛЬ,

член батьківського

комітету класу.

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Щоб скласти шану мужності та героїзму українських воїнів-захисників, зміцнити патріотичний дух земляків, у Глинську організували мистецький захід «Дні козацької слави». На його початку з привітанням до громади звернувся сільський голова П. Л. Ольховець. Присутні Хвилиною мовчання вшанували пам’ять земляків та всіх загиб­лих воїнів АТО.

Далі свято продовжив концерт за участю народного аматорського колективу «Калинонька», дитячих колективів «Намисто» та «Віночок» (кер. В. Третяк). Додали усім енергії та гарного настрою виступ танцювального колективу (кер. Н. Романюк) і пісня «Сім шляхів» у виконанні А. Касіча.

Завідуюча ПШБ с. Глинськ представила книжково-ілюс­тративну виставку «Ми з України - козацького роду».

Свято завершилося, але ми повинні пам’ятати, що українські захисники - сильні, мужні, вольові. Вони - опора нашої незламної нації.

Оксана ДАЦЮК,

завідуюча ПШБ

с. Глинськ.

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Низку заходів з нагоди свята Покрови провели у Ступнівському НВК. Дванадцятого жовтня відбулася зустріч з учасниками АТО, яку організувала завідуюча ПШБ С. Пільганська. Спогадами про важкі воєнні будні поділився автор книги «370 днів у камуфляжі» Петро Солтис. Розповідь людини, яка повернулася з війни, надзвичайно зацікавила школярів та педагогів. А відповіді на прості дитячі запитання до глибини серця вразили присутніх. Школярі також переглянули фільми патріотичної тематики.

Тринадцятого жовтня відбулась урочиста лінійка, присвячена Дню захисника України, її. провела педагог-організатор Л. Головай. Присутні вшанували пам’ять загиблих воїнів. Щирі слова лунали з вуст ведучих М. Давидюка та О. Тимощук, інших учасників дійства. Родзинкою заходу стала гумористична сценка за участю учнів 10 класу Л. Харковської (баба Параска) та К. Сірук (Проня).

Того ж дня відбулися «Козацькі забави», в яких взяли участь учні 5-8 класів. Між собою змагалися два загони: «Козаки» (6, 7 кл.) та «Сила» (5, 8 кл.). Конкурси «Чи вміють козаки мовчати?», «Підтягування», «Пісня», «Згинання й розгинання тулуба», «Їзда на коні» й ін., які організували педагог-організатор Л. Головай та учитель фізкультури С. Щепанська, не залишили байдужими ні учасників, ні глядачів. З невеликим відривом перемогу здобула команда «Сила».

Завершилося святкування частуванням смачним і запашним козацьким кулешем, який готували учителі Ю. Маханчук, Л. Головай та десятикласники В. Капітула, М. Давидюк, Р. Бобровський.

Ольга ШПИЧАК,

заступник директора

з виховної роботи

Ступнівського НВК.