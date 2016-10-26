Картопля, персики і виноград

Столовий виноград у саду Анатолія Соловйова.

Виростити рекордний врожай можна й без використання кілограмів добрив, головне - наполег­ливо і з любов’ю працювати, запевняють краяни, для яких городництво чи садівництво стало основним захопленням.

Органіка та особливий підхід

Залізничник Вячеслав Попич зі Здолбунова займається городництвом уже близько двадцяти років. Любов до цієї справи перейняв від діда. Свого часу працював за кордоном, звідти й привіз чимало цікавих ідей щодо обробітку грунту, вирощування сільгоспкультур.

Нині чоловік практикує органічну обробку землі, для чого придбав каліфорнійських черв’яків. Вони переробляють рештки листя і соломи на гумус, котрий городник використовує як міндобриво або тверде паливо. До слова, органічні добрива, отримані в такий спосіб, використовують у багатьох країнах світу. Наприклад, у Німеччині натуральна продукція, вирощена на органічних добривах, дуже популярна серед споживачів. Сестра Вячеслава Попича, яка зараз проживає в цій європейській країні, з рідного краю повезла туди каліфорнійських черв’яків, які «продукують» органічне добриво.

Але, втілюючи у життя ідеї, запозичені за кордоном, Вячеслав Попич обов’язково враховує особливості місцевих клімату і грунтів. На його переконання, наші грунти потребують лише мінімальної обробки.



- Торік я городу навіть не переорював, а капуста вродила величезна - окремі головки були вагою до п’яти кілограмів, і бур’янами ділянка не заростала. Колись навіть у Древній Греції лише «шкрябали» грунт, а не перевертали так, як ми зараз. На місці відмерлих корінців рослин у грунті утворюються порожнини, що сприяють зволоженню. І якщо зруйнувати цей пласт плугом, то нижній «заасфальтується», рослинам буде значно складніше отримувати воду з грунту. Тому достатньо розпушувати землю на глибину 4-5 см, - зазначає городник.

Картоплю він вирощує за голландською технологією: залишає широкі - до 75 см - міжряддя. Метод цей, за словами пана Вячеслава, себе виправдовує на сто відсотків.

Завдяки правильному обробітку землі городник збирає багаті врожаї. Розповідає, що овочі він вирощує для власних потреб, розсаду полуниць та саджанці смородини продає. Але нині, бідкається, продати продукцію іноді складніше, аніж її виростити. Наприклад, у Рівному знайти місце на ринку, щоб спродати свій товар, дуже важко. Підприємці, які скуповують сільгосппродукцію у виробників, пропонують за неї аж надто низькі ціни. А городництво – справа, що потребує значних інвестицій - коштів, сил і часу.

Виноград прикрашає сад

Голова Здолбунівської районної спілки пасічників Анатолій Соловйов зай­мається не лише бджільництвом, інше його хобі - вирощування плодових дерев та винограду. Дерева обов’язково щеплює. Надає перевагу низькорослим сортам, які хоч і плодоносять лише 7-8 років, та мають ряд переваг над високорослими. Наприклад, займають меншу площу, виростають заввишки не більше 3-3,5 м. Тому й збирати врожай з таких дерев набагато легше.

Садівник щосезону має щедрий врожай персиків, а їх вирощуванням займається понад двадцять років. За цей час підібрав сорти так, щоб плоди дозрівали поступово, протягом усього літа.

- Персики, посаджені з кісточок, не плодоносять. Їх обов’язково потрібно щеп­лювати. Для персика використовую підщепу аличі, бо вона морозостійка і не боїться посухи, - ділиться досвідом Анатолій Соловйов. Цьогоріч у його саду «рекордний» врожай - виріс двістіграмовий персик, а ще - чималі абрикоси, сливи і черешні.

Понад шість років чоловік займається й вирощуваннням винограду. Зацікавився цим, прочитавши у пресі статтю про Віталія Коваля з Колоденки, який вирощує столовий виноград. Спочатку не повірив, що у нашому краї можна отримати великі грона, та,

після особистого знайомства з колоденським садівником, і сам наважився спробувати. Нині має виноград 32 сортів, і грона деяких з них виростають вагою до 3 кг. Каже, що доглядати за виноградом нескладно, основне - правильно посадити та оберігати від хвороб.

- Спочатку виноград я нічим не обробляв, бо не хотілося їсти «хімію», але коли втратив врожай через хвороби рослини, вирішив, що робити це все ж таки потрібно. Тому тепер двічі-тричі на рік виноград обробляю. Але засіб для цього підбираю з врахуванням терміну очікування, так, щоб від обробки рослин до збору врожаю минув певний період. Скажімо, препарат з терміном очікування 50-60 днів можна використовувати тільки навесні. Влітку скроплюю препаратами, у яких термін очікування сім днів. На зиму ж обробляю рослини залізним купоросом. Якщо ж «нападає» серйозна хвороба, жертвую врожаєм та обов’язково використовую для обробки сильний препарат, - розповідає Анатолій Соловйов.

Оскільки останнім часом клімат став менш суворим, у нашому краї добре родять столові сорти. Причому звичайний виноград взимку вимерзає швидше, аніж столовий. Справа в тім, що його, на відміну від столового, зазвичай не обрізують.

У сильні морози, до

-200С, садівник обов’язково прикриває рослини снігом, а за вищої температури - ні, адже у дикій природі виноград і так успішно зимує. Тож рослини загартовуються, звикають до нашого клімату, а восени тішать доб­рим врожаєм.

Ірина САМЧУК.