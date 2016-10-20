Найкращі у світі захисники

Життя тих, хто нас захищав, вже ніколи не буде таким, як раніше. Воно назав­жди поділено на дві частини – до і після. Той, хто повернувся з війни, зовні лишається таким же. Але за посмішкою проглядається сум, а за спокійним поглядом – тягар пережитого. І багато болю в очах будь-якого кольору.

Зараз частина бійців повертається додому. І кожен намагається знайти себе у мирному житті. По-різному. Хтось шукає рятунку у чотирьох стінах, якнайдалі від цинічного світу. Інші вертаються назад на фронт, до побратимів. А ще хтось будує нове життя вдома - відкриває бізнес, змінює професію, втілює давні мрії. І прагне змінити країну на краще.

Ми не завжди погоджуємося з їхніми діями, іноді вважаючи вчорашніх бійців експресивними, різкими, нетерплячими. Та часом, мабуть, справді потрібно діяти саме так, як вони пропонують, аби щось таки змінити у нашому житті. Діяти швидко і рішуче, без співчуття та жалю за минулим. Рухатися вперед, до омрія­ної нами справедливої країни.

І хоч часом нам важко їх зрозуміти, вони продовжують бути тими самими людьми, як і до війни, – синами, батьками, онуками, коханими. Вони люблять нас так само, а тепер, може, і більше. А ми любимо їх. Бо вони – наші найкращі у світі захисники…

Зі святом, дорогі воїни! І дякуємо, що ви у нас є!

Ірина САМЧУК.