У Новомильську будують дитсадок

Попри стрімкий прихід справжньої осені, роботи з будівництва дошкільного навчального закладу в с. Новомильськ нині тривають відповідно до затвердженого плану. Ще за тепла на вул. Центральній, 3а, де буде розташований дитсадок, розчистили територію, встановили огорожу та розпочали вирізувати дерева й корчувати пеньки.

Як повідомив голова Здолбунівської РДА Сергій Кондрачук, загалом на виконання робіт зі спорудження дитсадка цьогоріч заплановано використати 3,75 млн. грн., з яких 2,4 млн. грн. складає субвенція з державного бюджету, отримана за сприяння народного депутата Олександра Дехтярчука, 675 тис. грн. - кошти з сільського бюджету. На об’єкті розпочали працювати тільки восени, оскільки кошти до району надійшли в серпні, за результатами перерозподілу держбюджету. По тому управлінням капітального будівництва Рівненської ОДА було оголошено тендер та визначено його переможця.

Нині в Новомильську на об’єкті активно працює ТзОВ «Будівельна виробнича компанія «Форвард Плюс» з

м. Нетішин, яка й перемогла у тендері, запропонувавши найвигідніші умови.

Наразі триває перший етап робіт - планування території. Для вирівнювання площі туди буде завезено близько 1200 куб. м грунту. Цього року планують звести «коробку», звісно, якщо погодні умови дадуть змогу пропрацювати якнайдовше. Утім, співробітники фірми-підрядника стверджують, що виконувати роботи вони можуть за температурного режиму до п’яти градусів морозу. Тому зараз роботи здійснюються саме так, як це було заплановано.

Дитсадок жителям села вкрай потрібен. Адже у с. Новомильськ проживає 75 дітей дошкільного віку, які, у зв’язку з наявністю великої черги до ДНЗ у сусідньому

с. Копиткове, не мають можливості відвідувати дитячий заклад. Згідно з проектом, у новому дитсадку виховуватимуть 60 дошкільнят, працюватиме там 17 співробітників. Загальна кошторисна вартість об’єкта складає майже 17 млн. грн. Відтак, сподіватимемося, що і в наступному році роботи йтимуть за планом, і на їх втілення вистачить і коштів, і наснаги у керівників району.

Марина СТЕПАНЮК.

На фото: тут спорудять новий дошкільний навчальний заклад.