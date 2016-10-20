Паспорт громадянина України у формі картки

Паспорт громадянина України у формі картки з елект­ронним безконтактним носієм видається з січня 2016 року особам, які досягли 16-річного віку та оформляють паспорт вперше. У липні 2016 року Верховною Радою України внесено зміни до законодавства, які створюють умови для початку другого етапу реформи - подальшого впровадження паспорта нового зразка. З 1 жовтня Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, спрямованих на лібералізацію Європейським Союзом візового режиму для України» набуває чинності, що дасть змогу продовжити запровадження паспорта громадянина України у формі картки.

Законом передбачено місячний термін на приведення у відповідність до нього нормативно-правових актів. Міграційною службою вже підготовлено необхідні проекти постанов Кабінету Міністрів України, і найближчим часом їх розгляне уряд. Очікується, що після ухвалення цих актів паспорт-картку зможуть також отримати громадяни замість вклеювання фотокарток до паспорта при досягненні 25- та 45-річного віку, у випадках зміни прізвища, а також замість втрачених або зіпсованих паспортів.

Міграційною службою через систему «ProZorro» вже проведено тендер на закупівлю обладнання для забезпечення всіх територіальних підрозділів можливістю оформлювати нові документи. До кінця жовтня обладнання буде доставлено та змонтовано у Здолбунівському секторі УДМС України в Рівненській області.

Відповідно до змін у законодавстві, оформити паспорт-картку, а також закордонний паспорт після ухвалення цих актів можна буде також і в центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП). Міграційна служба проводить навчання з працівниками тих ЦНАПів, які мають намір закупити необхідне обладнання та підключити канали зв’язку.

Державна міграційна служба України нагадує, що процес заміни паспортів-книжечок на нові паспорти-картки відбуватиметься протягом щонайменше 4 років. Документи, видані громадянам раніше, і надалі зберігатимуть чинність, отже, поспішати з їх заміною не потрібно.

Віктор ТОМАШЕВСЬКИЙ,

завідувач Здолбунівського районного сектора УДМС України в Рівненській області.