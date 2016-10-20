Наталія ДАВИДЮК: «Ми завжди відкриті для всіх, хто бажає творити - творити руками, серцем, душею...»

Наталія ДАВИДЮК.

У спогадах більшості батьків здолбунівчан мого покоління БКЦ - насамперед заклад, куди вони юними бігали «на танці». І, до слова, чимало з них саме там знайшли собі пару. Пам’ятають вони і святкові вогники, які організовувались там під Новий рік або інші «дати». Мої ровесники у контексті «років надцять тому» теж згадують БКЦшні дискотеки, ще пам’ятають духовий оркестр, хор - учасників чи не усіх місцевих масових заходів. А дещо ближче до сучасності - танцювальні колективи, куди повели вже свою малечу, концерти заїжджих артистів і ярмарки з крамом від таких же бізнесменів... Між тим, на сьогодні будинок культури цементників може і пропонує містянам набагато більше. Саме про це і йтиметься в інтерв’ю з директором закладу Наталією Володимирівною Давидюк, яке пропонуємо до уваги читачів.

- Наталіє Володимирівно, вважаю, що все ж доречно буде трохи нагадати здолбунівчанам історію очолюваного Вами закладу...

- Історія будинку культури цементників розпочалась з побудовою нового цементного заводу у Здолбунові. Розширялось селище цементників і збільшувалася потреба в культурно-масовому відпочинку працівників підприємства, тому в центрі міста й звели великий палац культури, який спочатку отримав офіційну назву «Дворец культуры цементников им. В. И. Ленина» - скорочено ДКЦ, згодом - «Будинок культури і техніки цементно-шиферного комбінату» і, нарешті, вже звичну для всіх - «Будинок культури цементників».

На сцені - “Здолбунівські дзвіночки”.



Першим директором закладу був призначений працівник заводу М. М. Грищенко. Пізніше цю посаду обіймали Олена Захарівна Безсмертна, Надія Петрівна Деюн та ін. У той же час почали працювати оркестр народних інструментів, ансамбль народного танцю, ансамбль бального танцю, оркестр духових інструментів, народний хор. А з 1967 року, коли колектив очолив Костянтин Михайлович Колос­ков - творча й енергійна людина, створюються естрадний оркестр, в якому вперше у наших стінах стали використовувати електронні музичні інструменти; художня студія, де не лише вчили малювати, а й виконували різноманітні художні замовлення; фотостудія. У 1981 році БКЦ очолила Ірина Василівна Козійчук. Варто відзначити, що 1980-ті - це період підйому в аматорському мистецтві, створення низки нових цікавих колективів, великої кількості культурно-освітніх заходів, конкурсів, фестивалів, оглядів, творчих поїздок Україною, Радянським Союзом, за кордон. А от 1990-ті роки вже були важкими часами кризи, безгрошів’я та вимушених відпусток. І зберегти приміщення й колектив нашого будинку культури тоді вдалося тільки завдяки генеральному директору заводу Сергію Йосиповичу Царуку.



Наприкінці 90-х років заклад очолив Андрій Васильович Бугринець. Керівник аматорського духового оркестру з 1963 року, ветеран праці та заслужений працівник культури України, практичний і цілеспрямований керівник. Він стільки років і життєвих сил віддав роботі!

У грудні 2012 року, після виходу Андрія Васильовича на пенсію, керівником БКЦ було призначено Олену Валентинівну Смірнову. Молода й креативна, вона започаткувала нову віху в історії БКЦ, запровадила сучасні напрямки в його роботу, зорієнтувавши і на наймолодших жителів міста.

До слова, не можу не зазначити, що історію БКЦ записала й упорядкувала Ольга Степанівна Демчук - упродовж багатьох років працівниця нашого закладу, щира і дуже талановита людина.

У День відкритих дверей-2016.



- Успішна діяльність будь-якого закладу це насамперед його колектив. Хто нині творить креативне обличчя БКЦ?

- Так, звісно. Успішність будь-якого колективу залежить від органічного поєднання творчої праці та мудрості досвідчених педагогів з новаторською ініціативою молодих колег. Саме таким і є колектив будинку культури цементників. Тільки завдяки талановитому й сильному колективу, людям, які віддані своїй справі, заклад працює успішно. Насамперед ми пишаємося керівниками наших зразкових колективів - Ніною Василівною Боярчук (ансамбль народного танцю «Сузір’я») та Антоніною Василівною Шеретюк (вокальний ансамбль «Здолбунівські дзвіночки»). Професіонали своєї справи, суворі й справедливі викладачі, вони ще й хороші організатори, які вміють не лише навчити, а й згуртувати навколо себе і дітей, і їхніх батьків.

Багато років тому заснувала клуб спортивно-бального танцю «Еліт-Данс» Наталія Павлівна Арустамян, і його учасники увесь цей час займаються на паркеті будинку культури цементників.

- На що найперше спрямована робота Вашого колективу? Як вирішуєте, куди рухатись далі, що є при цьому основним чинником?

- Робота нашого колективу спрямована насамперед на задоволення потреб здолбунівчан у культурному дозвіллі та розвиток творчих здібностей дітей. Ми намагаємося відчути й зрозуміти, що необхідно людям сьогодні. Так, наприклад, з браком вільних місць у садочках народилася ідея створення студії розвитку дитини «Грайлики» для малечі від 4 до 6 років. Також спільно з Рівненською ГО «Зіронька» відкрили однойменну творчу студію для дітей від 1,5 до 4 років.

- Тож, чи можна зазначити, що нині БКЦ - це заклад, який успішно поєднує функції установ культури, освіти, спорту?

- Так. БКЦ і справді успішно поєднує ці функції. Проведення концертів, вистав, тематичних вечорів, заняття з хореографії та вокалу, театрального мистецтва - цього стало недостатньо, тому додались студії розвитку для найменших, вивчення англійської мови для дошкільнят і учнів початкових класів, а також студія декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва, тренування з фітнесу для дорослих і тхеквондо для дітей.

- Що зараз БКЦ може запропонувати дорослій аудиторії?

- Дорослим пропонуємо спробувати себе у якості актора у театр-студії «Кажан», зайнятися спортом на тренуваннях з фітнесу, стати учасником аматорського хору «Цементник» або ж просто відвідати бібліотеку. Загалом дорослі жителі Здолбунова приходять в БКЦ, щоб відпочити душею й поспілкуватися з однодумцями.

- Відомо, що кожна мама і кожен тато саме своє чадо вважає найталановитішим... Які можливості для розвитку творчих здібностей, змістовного, організованого дозвілля юних здолбунівчан надає БКЦ?

- Так, вже давно є популярними різноманітні методики раннього розвитку дітей, але з часом стало зрозуміло, що важливо не те, в якому віці дитина почала читати або рахувати, а те, чи може вона потім вчитися у школі. Інтелект розвивається через творчість. Від народження й майже до шкільного віку найцікавішими заняттями для малюків є музика, танок, малювання. Саме вони приваблюють їх.

У нашій творчій студії «Зіронька» використовуємо унікальну авторську програму, яка поєднує в собі найефективніші педагогічні методики (Карла Орфа, Марії Монтесорі, досвід роботи Вальдорфських шкіл та садочків). Це не просто малювання, логіка, танець чи музика – це розвиток дитини через стимулювання творчості, формування креативного типу мислення.

У студії розвитку дитини «Грайлики» малеча, крім занять, на яких її готують до школи, має уроки з англійської мови, декоративно-прикладного мистецтва, хореографії та вокалу.

Також ми пропонуємо дітям та їхнім батькам спробувати себе у різних напрямках, наприклад: у студії декоративно-прикладного мистецтва «Чарівна скринька» (кер. Ольга Яремчук); студії естрадного співу «Джем» (кер. Олена Нагорна); студії сучасного танцю «Фантазія» (кер. Наталя Созанська); студія вивчення англійської мови для дошкільнят та учнів початкових класів (кер. Анна Пальчевська); дитячій театральній студії «Промінчик» (кер. Юлія Сторожук); студії східного танцю «Вікторія» (кер. Вікторія Шаповалова); зразковому ансамблі народного танцю «Сузір’я» (кер. Ніна Боярчук) або ж зразковому вокальному ансамблі «Здолбунівські дзвіночки» (кер. Антоніна Шеретюк); клубі спортивно-бального танцю «Еліт-Данс» (кер. Наталія Арустамян).

Батьки хочуть, щоб їхні діт­ки почали танцювати і співати якнайраніше, тому ми тепер приймаємо малечу в основ­ні колективи та студії з 4-5 років.

- Якими здобутками пишаєтесь?

- Пишатися нам справді є чим. Насамперед тим, що зав­дяки нашим чудовим благодійникам, зокрема таким, як філія «Волинь-Цемент» ДЦУ, маємо змогу працювати і зай­матися в гарному й теплому приміщенні. Пишаємося талановитими колективами, які виборюють призові місця на різноманітних конкурсах та фестивалях, і, звичайно, батьками наших вихованців, які у тісній взаємодії з викладачами дають можливість своїм дітям розкрити їхні таланти.

- А які новації плануєте запровадити найближчим часом? І чи не збираєтесь відновити проведення молодіжних дискотек?

- Аби популяризувати свою діяльність, ми щоразу упродовж року проводимо свята для малечі та дорослих міста: День осені, новорічні карнавали, свято Масляної, звітні концерти, День відкритих дверей, вистави, як «кажанівські», так і запрошених театральних колективів. Цьогоріч започаткували літературно-музичні «здибанки» для тих, хто цікавиться літературою, хоче ближче познайомитися з місцевими авторами та їхньою творчістю або ж має бажання презентувати себе у цій царині. Також у планах розширити діяльність нашої бібліотеки. Для цього збільшуємо перелік періодичних видань, з якими можна ознайомитися у читальній залі, оновлюємо фонд книгозбірні, поповнюємо виданнями як для дорослих, так і для малечі та підлітків, зокрема книгами здолбунівських авторів Сергія Гридіна, Володимира Остапука, Анни Войнарович та ін.

Проведення молодіжних дискотек ми не плануємо точно, а от відкриття «школи шляхетних дівчат» цілком можливе.

Маємо надію, що наш будинок культури цементників і надалі залишатиметься тією домівкою, де панує атмосфера комфорту і затишку, де кожен має можливість реалізувати себе в улюбленій справі, проявити свої здібності та творчо розвиватися. Ми завжди відкриті для всіх, хто бажає творити - творити руками, серцем, душею.

Спілкувалася Ольга ЯКУБЧИК.