У пам'ять про сміливих юнаків

у Здовбиці відкрили меморіальну дошку

На приміщенні сільської ради у Здовбиці дев’ятого жовтня урочисто відкрили пам’ятну дошку юнакам-націоналістам, які у 1948 році вивісили синьо-жовтий прапор неподалік місцевої школи.

Про цю подію, що відбулася понад півстоліття тому, тепер розповідають нащадки її учасників. Тоді, 24 червня 1948-го, напередодні випускного вечора у школі, учень 10 класу Здовбицької десятирічки Петро Марчук підняв національний прапор на стовпі поблизу навчального закладу. За розповідями очевидців, аби стяг не змогли зняти, юнак протягнув від нього до землі провід, імітувавши замінування. Зняти прапор наважились лише після приїзду опергрупи МДБ. Згодом організаторів акції заарештували. Пет­ра Марчука, який під час допитів взяв провину на себе, засудили та на 10 років вислали до Сибіру.

Тож минулої неділі здовбичани зібралися на освячення меморіальної дошки, на якій викарбувані імена сміливих земляків – членів юнацької ОУН Ананія Григорука, Петра Марчука, Михайла Нестерчука. Ініціатором встановлення пам’ятної дошки став здов­бичанин Микола Трофимчук, чий батько був очевидцем тих подій і прагнув вшанувати вчинок юнаків. У день освячення дошки здов­бичани вклонилися їх пам’яті та поклали квіти до меморіального знака.

Вл. інф.