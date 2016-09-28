Пенсіонери застрайкували,

щоб «відвоювати» безкоштовний проїзд у транспорті

Цей тиждень у районі розпочався з міні-страйку місцевих пенсіонерів та його бурхливого обговорення у середовищі тих, хто має власну думку щодо порушеної страйкарями соціально важливої проблеми – повернення безкоштовного проїзду у транспорті пенсіонерам за віком.

Утім, захід, який понеділкового ранку відбувався на шляху поблизу ПАТ «Волинь-Цемент», важко назвати страйком хоча б тому, що аудиторія протестувальників була не надто чисельною. Вочевидь, аби пенсіонери-активісти краще анонсували дійство, до них приєдналося б більше охочих «повоювати» з владою.

Проблема відсутності безкоштовного проїзду для пенсіонерів у транспорті вже має певну історію. Востаннє її виносили на широку аудиторію у квітні цього року, коли представники районної влади скликали на нараду перевізників, а ті категорично відмовилися безкоштовно, або ж за півціни перевозити пенсіонерів за віком. Мотивували це збитковістю для власного бізнесу. Натомість керівники району зійшлися на тому, що компенсації пільгового перевезення з районного бюджету також не буде, оскільки, згідно з чинною постановою, котра регулює перевезення цієї категорії громадян, витрати на відшкодовування безоплатного перевезення пенсіонерів повинні повертати з держбюджету.

З того часу пенсіонери їздили маршрутками за гроші. Хтось – з розумінням ситуації, хтось – зі щоденними обуреннями. І не раз у транспорті спостерігалися неприємні сцени, коли впертий водій категорично відмовлявся підвозити когось з немічних стареньких, які просилися до салону.



Нещодавно до голови Здолбунівської РДА звернулися місцеві пенсіонери-активісти з вимогою відновити безкоштовний проїзд у транспорті на маршруті «Здолбунів – Рівне». Ініціатори звернення, не сприймаючи жодних аргументів, пообіцяли, що перекриють дорогу, якщо їхні вимоги не виконають.

Не чекаючи офіційної відповіді від влади, вранці 19 вересня пенсіонери розпочали «санкціонований» страйк, перед тим повідомивши про свої наміри до міської ради та правоохоронних органів. Згодом до людей, які періодично рухалися пішохідним переходом, приїхали заступник голови Здолбунівської райради Олександр Бухало, заступник голови Здолбунівської РДА Микола Орлов, заступник міського голови Здолбунова Володимир Кондратюк, депутат райради Василь Тимощук, правоохоронці. Пізніше до них приєднався голова Здолбунівської РДА Сергій Кондрачук. Страйкарі оголосили свої вимоги, кот­рі зводилися в основному до одного: відновити безкоштовний проїзд на маршруті «Здолбунів – Рівне». У відповідь голова РДА пообіцяв розробити та подати на затвердження депутатам райради програму відшкодування вартості проїзду пенсіонерам за віком за маршрутом «Рівне - Здолбунів» (з розрахунку 4 оборотних рейси, тобто 72 грн. на місяць). Що буде далі та як поставляться до такої пропозиції депутати районної ради уже під час її розгляду на бюджетній комісії, поки що гадати зарано. Адже справа не в добрій волі депутатського корпусу, а, насамперед, у необхідності фінансового забезпечення цієї програми. Арифметика тут проста: якщо збільшиться в одному місці, зменшиться в іншому. Якщо ж зважити, що на Здолбунівщині живе близько 16 тисяч пенсіонерів, то йдеться про доволі суттєву суму.

А ще, як і в кожному дражливому питанні, присутній і моральний бік. Якщо, скажімо, програма передбачатиме лише проїзд пенсіо­нерів на маршруті «Здолбунів – Рівне», то як бути з тими, котрі живуть у селах району? Їм, щоб добратися до райцентру, доводиться платити за проїзд ще більше.

Утім, свого часу голова РДА Сергій Кондрачук неод­норазово говорив про те, що не є прихильником відшкодування вартості перевезення пенсіонерів з районного бюджету, оскільки люди, які працюють, і так мають знач­ний податковий тягар задля забезпечення величезної кількості визначених державою пільговиків. Нині голова РДА стверджує, що його думка не змінилася.

- У держбюджеті на 2016 рік повністю скасовано компенсацію перевізникам за пільгове перевезення громадян. Тому під час наради з перевізниками у квітні цього року ми просили у них транспортувати безкоштовно хоча б представників окремих категорій громадян. Щодо цього згоди ми досягли: досі у нашому транспорті безкоштовно перевозять представників восьми таких категорій. Пенсіонери, які складають 95 % від усіх пільговиків, до цього переліку не потрапили. Поспілкувавшись з ініціаторами акції протесту, які минулого тижня побували на прийомі, зрозумів, що ніякі аргументи, нехай навіть суттєві й вагомі, на них не діють. У понеділок, спілкуючись з протестувальниками, мав на меті не допустити перекриття ними шляху. Тому й запропонував розробити програму, яку згодом буде винесено на розгляд сесії районної ради. Зокрема райдержадміністрацією буде розроблено механізм отримання права на безкоштовний проїзд в розмірі 72 грн. у місяць на пенсіонера, а також запропоновано виділити на втілення програми 10 тис. грн. При цьому пенсіонерам для отримання коштів, звісно, доведеться зібрати ряд довідок, - зазначив Сергій Кондрачук.

Тим часом протестувальники, почувши обіцянки керівництва району, розійшлися. Вочевидь, до наступної сесії районної ради, яку пенсіонери-активісти точно не пропустять.

А увечері того ж дня начальник відділу освіти Здолбунівської РДА Лілія Карпенко у мережі «Facebook» поширила інформацію про двох учнів 7 і 9 класу, які живуть на хуторі Підгайне. Після реорганізації Старомощаницької школи вони ходять до навчального закладу у Ступно, долаючи щодня пішки по 9 кілометрів. Спитаєте, до чого тут цей невеселий штрих? А до того, що проблем у нас насправді є стільки, що подолати їх тимчасовим відновленням пільг чи придбанням одного шкільного автобуса на район не вийде. І що, коли намагаєшся залатати одну дірку, доводиться «висмикувати» кошти з іншої – такі нині реалії.

Де шукати вихід? Хтозна… У будь-якому разі пенсіонерів, які десь, на периферії, ходять пішохідним переходом, намагаючись зупинити рух транспорту, нагорі точно не почують і не побачать. І навіть якщо пільговий проїзд кош­том районного бюджету на якийсь час відновлять, навряд чи бабці й дідусі одразу відчують себе захищеними та забезпеченими.

Марина СТЕПАНЮК.