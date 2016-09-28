Цікаво було і спортсменам, і вболівальникам

Під час змагань.

Практично всі учні Здолбунівського вищого професійного училища залізничного транспорту мали змогу проявити себе під час спортивного свята, що відбулось у навчальному закладі 15 вересня. Того дня вони змагались у восьми видах спорту.

Та спочатку всі навчальні групи училища вишикувались на святкову лінійку, де їх привітали адміністрація закладу і гості. Далі кращі спортсмени училища Дмитро Ящук та Елла Грищук підняли державний прапор, і під бадьорі звуки маршу учасники спортивного свята вирушили на змагальні місця. Спортивні баталії тривали одночасно практично на всіх майданчиках, тож вболівальники мали змогу вибрати найцікавішу і підтримати своїх друзів та одногрупників. До основної частини програми входили традиційні та найпопулярніші види спорту: волейбол, міні-футбол, шахи, настільний теніс, гирьовий спорт, армреслінг та загальнофізична підготовка.

У загальнофізичній підготовці серед хлопців кращим став Микола Королюк, серед дівчат - чемпіонка області 2015 року Елла Грищук, у настільному тенісі перемогли також минулорічні призери обласної першості - Дмитро Ящук та знову Елла Грищук.



Цікавими були змагання шахістів, в них серед дівчат перше місце розіграли Оксана Нестерчук та Тетяна Матвійчук, до речі, теж чемпіонки області 2015 року. Перемогла Оксана Нестерчук, «бронза» ж дісталась Марії Синюк. Серед хлопців найсильнішим у шахах став першокурсник Петро Григорук з групи № 10.

Як і щоразу, азартними й напруженими були змагання в силових видах: армреслінгу та гирьовому спорті. У першому кращими стали Олександр Шевчук серед хлопців та Іванна Ровенчук серед дівчат. У гирьовиків перемогу здобув Влад Дмитроца.

У командних видах змагань - волейболі та міні-футболі – кращими стали групи № 16 та № 4 відповідно. Саме ці групи зустрілись і в фіналі перетягування линви, та перемогли третьокурсники - група № 4.

Справжньою родзинкою свята стали різноманітні спортивні конкурси, в яких як хлопці, так і дів­чата мали змогу проявити себе та виграти різноманітні смаколики. Тут найбільший «врожай» зібрали учениці групи № 1.

Свято спорту тривало понад 2 години. Задоволення та позитивні емоції під час нього отримали як учасники змагань, так і вболівальники.

Олена ТРАЛО,

Здолбунівське ВПУЗТ.